Mounir Moons règle ses comptes avec Koba LaD sous gaz hilarant

Koba LaD vient de faire la rencontre improbable avec le blogueur Mounir Moons, un moment que ce dernier a filmé, l’occasion pour lui de régler ses comptes avec le rappeur français qui n’avait pas prévu d’être accosté par le Snapchateur et cela a donné lieu à une séquence assez insolite entre eux.

Le 17 juin 2021, Koba LaD a sorti l’avant dernier projet de sa carrière de rappeur avec la volume 1 de sa mixtape “Cartel”, ce projet de 7 titres avec les featurings de Landy, ZKR, Guy2Bezbar, SDM, Laylow, Frenetik, Gianni, OBOY ou encore Gazo s’est écoulé pour sa première semaine d’exploitation à plus 3 500 exemplaires et c’est la collaboration avec ce dernier nommé qui fait un carton. En effet le morceau “Daddy chocolat” en collaboration avec le boss de la drill occupe actuellement la troisième du classement des titres les plus écoutés en France sur Spotify et va sans doute être certifié single d’or dans les prochains jours.

Mounir Moons attrape Koba LaD sous gaz hilarant

En volant de sa voiture, Koba LaD a donc fait une drôle de rencontre cette semaine en se retrouvant face à Mounir Moons avec qu’il s’était embrouillé sur les réseaux sociaux. Le blogueur avait reproché à l’artiste de dénigrer les Maghrébins, le rappeur avait répliqué à plusieurs reprises pour lui répondre. Dans la séquence relayée sur Snapchat par le blogueur, le rappeur originaire d’Évry apparait dans un véhicule en train de prendre du gaz hilarant en compagnie de ses sœurs selon ses propres propos dans la vidéo.

Le snapchateur en a profité pour régler cette histoire tranquillement avec le sourire sans aucune haine. Sur les images, l’interprète du titre “RR 9.1” s’est amusé de cette rencontre inattendue. “BRR la famée” conclu-t-il, mort de rire avant de partir devant un Mounir Moons visiblement heureux d’avoir pu parler avec Koba Lad et mettre fin à leur différend.