Stromae : c’est officiel, on sait quand sortira son prochain album

L’hebdomadaire français Paris Match lâche une bombe sur le retour de Stromae, l’information est confirmée et son prochain album va sortir dans les mois à venir. La nouvelle est pressentie depuis le mois de mai dernier lorsque l’artiste Belge avait confié pour la première fois dans une interview qu’il fait toujours de la musique même s’il est absent de la scène musicale.

Il y a quelques semaines le magazine Max a invité Stromae pour entretien dans lequel le chanteur a révélé que malgré son absence médiatique sa productivité n’a jamais cessé mais sans donner plus de détails sur un possible retour. “Je continue à faire de la musique et n’ai jamais vraiment arrêté. Je travaille, et m’amuse énormément, mon absence me fait du bien, mais n’est pas définitive“, s’était-il expliqué.

C’est une bombe qu’a révélé Paris Match sur Stromae !

Cette déclaration avait donné beaucoup d’espoir à ses fans sur la sortie d’un nouvel album. Après plus de huit longues années d’attente depuis la sortie de l’album “Racine carré” en 2013 avec ses 2,5 millions ventes dans le monde et des soucis de santé suite a des effets secondaires d’un traitement préventif contre le paludisme en 2015, Stromae s’apprête enfin à revenir sur le devant de la scène.

En effet le magazine Paris Match vient de révéler ce matin que le prochain opus l’auteur du tube Papaoutai est prêt à revenir et il devrait présenter un album cet automne. Stromae a travaillé dans l’ombre ces derniers années et a uniquement fait quelques appariations discrètes avec Orelsan sur le single “La Pluie”, avec le duo Bigflo & Oli sur le titre “Dommage” ou encore avec Disiz sur le morceau “Splash”. Ce nouvel album est programmé pour une sortie dans les bacs à l’automne suivi d’une tournée en 2022 avec même des festivals déjà bookés pour l’été 2022.