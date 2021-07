Arouf Gangsta provoque Mounir Moons dans l’octogone après sa vidéo avec Koba Lad

Arouf Gangsta accuse Mounir Moons de s’être fait “hagar” par Koba Lad

Koba LaD et le blogueur Mounir Moons se sont rencontrés cette semaine, l’occasion pour eux de régler leur différend en face à face après leur clash sur les réseaux sociaux, les deux hommes ont visiblement tourné la page de cette embrouille et ont affiché une certaine complicité lors de cette rencontre sauf que Arouf Gangsta vient de tacler l’influenceur pour cette réconciliation avec le rappeur français.

Il y a quelques jours Mounir Moons a filmé sur Snapchat sa rencontre avec Koba LaD, dans la séquence ce dernier apparait tout sourire au volant d’un véhicule avec un ballon entre les mains et une bouteille de gaz à l’hélium tout sourire et rigole avec le Snapchateur. L’artiste et le blogueur ont oublié le clash de ces derniers mois et se sont visiblement réconciliés sauf que Arouf Gangsta a ajouté son grain de sel à cette nouvelle amitié.

A lire également : Freeze Corleone réagit aux menaces de Arouf Gangsta

Ca chauffe entre Mounir Moons et Arouf Gangsta

Après avoir exprimé son agacement sur la nouvelle version du morceau “Freeze Raël” de Freeze Corleone dans laquelle ce dernier a remplacé sa dédicace en une insulte, Arouf Gangsta a réagi à la rencontre entre Mounir Moons et Koba Lad en affirmant que le blogueur s’est fait humilier. Interpellé par un internaute, le rappeur originaire d’Évry a répondu sur Instagram pour démentir cette accusation, “Wallah les rumeurs du net” a-t-il commenté en relayant la vidéo de l’influenceur.

Mounir Moons s’en est ensuite pris à Arouf Gangsta, ils se sont défiés pour régler ce clash en face dans un combat dans l’octogone afin de mettre fin à tout cette histoire. Il a appelé l’influenceur en postant la vidéo de leur conversation sur son compte Instagram, le deux hommes se provoquent, “Arouf, écoute moi bien, la prochaine fois que tu me dis que Koba Lad m’a mis à l’amende, je viens là où tu es et je te démonte” commente notamment le Youtubeur alors que les esprits s’échauffent entre eux et les insultes fusent.

Koba Lad de son côté est resté à l’écart de cette embrouille pour se concentrer sur sa musique avec l’annonce de la mise en ligne sur sa chaine Youtube du clip “Daddy chocolat” en featuring avec Gazo, un morceau extrait de son denier projet en date nommé “Cartel Volume 1”.

A lire aussi : Swagg Man compte rétablir sa vérité et menace ses détracteurs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les culturables (@culturables)