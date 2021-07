Booba réconcilié avec Benzema ? Cette vidéo le prouve !

Booba dédicace Benzema, après avoir dévoilé le remix du single Kayna avec Kayna Samet et la semaine dernière son troisième featuring avec JSX sur le morceau GTA, l’ancien membre du groupe Lunatic régale ses fans avec un titre disponible aujourd’hui nommé Dragon accompagné de sa lyrics vidéo dans laquelle il place un hommage au buteur du Real Madrid.

Au mois d’avril 2020 dans un live sur Instagram, Karim Benzema avait exprimé son soutien Bassem Braïki après son passage à tabac par Sadek et des amis du rappeur du 93 en expliquant ne pas cautionner les déclarations du Youtubeur mais qu’il est compatissant face à l’agression subit. Booba n’avait pas apprécié les propos de KB9 à l’époque car Le blogueur originaire de la région Lyonnaise avait réussi à faire annuler il y a quelques années un de ses concerts dans une boite de nuit à Lyon.

L’hommage à Benzema du DUC

« Sachez que de notre côté ce genre d’individus n’est et ne sera jamais validé! Cette page n’est qu’amour veuillez respecter merci. » avait réagi B2O suite au commentaire de Benzema avant de l’unfollow sur les réseaux. Un geste malvenu, point de départ de la plupart de ses clash comme avec Kaaris ou Damso.

Habitué à soutenir l’attaquant de l’équipe de France pendant plusieurs années, le DUC avait ensuite arrêté d’apporter de la force à KB9 alors que le joueur avait affiché sa surprise suite à ce comportement lors d’un live sur Instagram. Un internaute lui avait appris la nouvelle à cette occasion. Silencieux sur son rapport avec Benzema, Booba avait finalement apporté quelques explications sur leur relation peu de temps avant le début de l’EURO 2020 en affirmant qu’il n’y a pas d’embrouille entre eux. Ils sont tout simplement pris des chemins différents. “Pas de guerre, chacun sa voie, chacun ses principes” avait déclaré B2O sur une éventuelle discorde avec le meilleur buteur des Bleus à l’Euro.

Au mois de mars dernier, Booba a confirmé qu’il ne sortira plus de nouvel album après avoir présenté Ultra. Sauf qu’il reste très productif et enchaine les nouveaux titres. Aujourd’hui, le DUC nous dévoile le single Dragon avec sa lyrics vidéo disponible sur Youtube. Afin d’illustrer le passage avec les paroles “On perd on win on apprend”, il a décidé de placer une petite dédicace à Karim Benzema avec des images du buteur Madrilène en train de célébrer un but avec son club, de quoi faire taire les rumeurs d’une tensions entre les deux hommes.