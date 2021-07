6ix9ine exhibe et compte son million de dollars en un temps record

6ix9ine est toujours dans la provocation

Fidèle à lui-même, 6ix9ine exhibe fréquemment sa richesse sur les réseaux, après un récent concert dans la ville de Raleigh située en Caroline du Nord, le sulfureux rappeur américain s’est affiché sur son compte Instagram en train de compter un million de dollars en coupure de billets de 100 dollars le tout en 23 minutes.

Habitué à faire dans l’excès et souvent décrié par les autres rappeurs pour son comportement provocateur comme à l’encontre de Lil Durk, il y a quelques jours, Tekashi 69 a montré à ses fans comment il a réussi à compter dans sa chambre d’hôtel des liasses de billets avec au total un million de dollars, des centaines de billets verts jonchent le sol de sa chambre.

A lire aussi : Lil Kevo mort par balles suite au clash contre le frère de Lil Durk

Le sol de son appartement recouvert de liasses de billets

La vidéo est rapidement devenue virale sur la toile avec près de 9 millions de vues sur le réseau social et plus de 33 000 commentaires de la part de ses followers, malgré ses agissements, 6ix9ine semble toujours aussi populaire auprès des internautes et a pris l’habitude de faire parler de lui ces derniers temps en dehors de la musique comme le prouve une nouvelle fois cette séquence.

A lire également : 6ix9ine : sa tête mise à prix par un rappeur