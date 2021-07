Le monde du rap rend hommage à Biz Markie après l’annonce de sa mort

Biz Markie est décédé ce vendredi 16 juillet 2021 en fin d’après-midi à Baltimore dans le Marylan, le rappeur américain s’est fait connaitre dans les années 80 avec son tube “Just a Friend” extrait de l’album “The Biz Never Sleeps” paru en 1989, le titre a marqué l’histoire du rap.

Suite à l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés ce samedi sur les réseaux sociaux de la part des acteurs du mouvement hip-hop comme vous pouvez le découvrir ci-dessous avec les réactions de Ice T, Missy Elliott, Ice Cube ou encore en France de Mehdi Maizi, Mokobé du 113, Akhenaton et Olivier Cachin, “Au-delà de tout ce qu’il symbolisait et a accompli, Biz Markie, dont on déplore la disparition aujourd’hui, a aussi, malgré lui, été le point de départ d’une évolution du statut du Rap par rapport au sampling. Qui a changé beaucoup de choses” a commenté ce dernier cité.

En surpoids, l’artiste luttait depuis plusieurs années contre son diabète de type 2, très affaibli, Biz Markie est mort à l’âge de 57 ans dans un hôpital de Baltimore, la raison exacte de son décès n’a pas été communiquée. L’information vient d’être confirmée par plusieurs médias aux Etats Unis dont TMZ. Le rappeur avait déjà été annoncé pour mort le mois dernier mais la nouvelle avait été rapidement démentie. « Il ne va pas très bien, mais ce n’est pas aussi inquiétant qu’au départ. Pour faire court, Biz est diabétique, il est tombé dans un coma diabétique, mais cela lui est déjà arrivé dans le passé et ce fut temporaire. » avait confié un de ses proches il y a quelques semaines avant de préciser, « Il se rendait à l’hôpital, en sortait et reprenait ses médicaments. Cette fois-ci, il a eu une attaque alors qu’il était en plein coma».

I can remember so many times trying to beat box like you until my lips was sore😩& whenever we saw each other your energy was always so full of Life/Love/& Good Vibes💜 Your impact in the culture Is 4EVER🙌🏾 & you will NEVER be Forgotten🕊💜🙏🏾 Rest king @BizMarkie👑 pic.twitter.com/gCzsdzQtwS

— Missy Elliott (@MissyElliott) July 17, 2021