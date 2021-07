1995, le groupe de Nekfeu bientôt de retour ? Sneazzy répond !

Le 1995 de Nekfeu pourrait se reformer

Sneazzy, Nekfeu et les membres 1995 ont marqué les auditeurs de rap français entre les années 2011 et 2012 avec les projets “La Source” et “La Suite” puis l’album “Paris Sud Minute” vainqueur aux Victoires de la Musique dans la catégorie album de musique urbaine en 2014 mais depuis cette époque le groupe s’est dissout mais un retour pourrait se faire.

Au mois de juin 2019 pour fêter l’anniversaire de la sortie l’Ep “La Source”, Sneazzy avait annoncé officiellement sur Instagram la fin du groupe Parisien formé avec Alpha Wann, Darryl Zeuja, Nekfeu et Fonky Flav’ et le producteur Hologram Lo. “Déjà 8 ans que le 1er projet est né, et 10 ans que je rap, merci à tous d’être présent depuis à mes côtés, parfois les chemins se séparent mais j’oublie pas d’où je viens et 1995 m’a fait vivre des moments magiques alors je rends hommage à l’entité UNDOUBLENEUFCINQ, pas jusqu’à l’infini malheureusement mais jusqu’où on l’a emmené” avait-il déclaré.

Sneazzy évoque le retour du groupe Parisien

“Paris Sud Minute” le dernier album du groupe est sorti le 31 décembre 2012, les membres du 1995 avaient ensuite défendu le projet sur scène avec une tournée avant de prendre chacun une route différentes ces dernières années pour une carrière en solo ce qui a particulièrement réussi à Nekfeu. Ce dernier a enchainé les succès avec les albums “Feu” en 2015, “Cyborg” en 2016 puis “Les Étoiles vagabondes” en 2019, les trois projets sont certifiés disque de diamant.

Dans une récente interview pour le média Melty à l’occasion de la promotion de son EP “38°”, Sneazzy s’est exprimé sur un possible du 1995 et a ouvert la poste à un éventuel retour sur scène pour le groupe Parisien mais en précisant que cela devra être faut naturellement. “Une tournée 1995 ? pourquoi pas. ce n’est pas impossible qu’on fasse une date ou autre, on s’en fou en vrai si ça se fait, ça se fera naturellement” a-t-il confié.

Comme Kool Shen et Joey Starr avec NTM ou encore Gims et Black M avec la Sexion D’Assaut dans le rap français, le 1995 pourrait donc se reformer non pas pour un nouvel album mais pour monter sur scène le temps d’un ou des concerts.

A lire également : Arouf Gangsta provoque Mounir Moons dans l’octogone après sa vidéo avec Koba Lad