Method Man : sa forme physique à 50 ans est ahurissante

Quinquagénaire, Method Man est au top de sa forme et le prouve avec ses dernières performances à la salle de sport.

Au mois de mars dernier, le rappeur américain avait déjà impressionné les internautes en soulevant plus de 215 kilos dans une vidéo mise en ligne sur son compte Instagram. Le rappeur américain désormais suivi par plus de 1,9 million d’internautes continue d’être très actif sur le réseau social pour permettre au public de suivre quotidienne ses séances d’entrainement.

45 kg à chaque bras pour Method Man

Suivi par un coach professionnel, les dernières vidéos du membre du Wu-Tang Clan en train de faire de la musculation cumulent les milliers de vues. Method Man avait notamment confié s’être investi dans ce sport pour lutter contre les insomnies et maintenir sa forme physique. Il y a quelques jours, l’artiste s’est affiché en train soulever des poids de 45 kg, un poids équivalent à la moitié du sien dans chaque main en étant posé sur banc incliné avec la légende “A 100%. Cette vidéo est là pour vous donner de la motivation, rien de plus”.

Discret musicalement, récemment Method Man s’est confié sur les rappeurs actuels dans une interview accordée à Math Hoffa. “Nous sommes à l’époque où ces jeunes, ils ont plus d’argent que je ne pourrais jamais imaginer. Je ne vole toujours pas en jet privé alors que je pense l’avoir mérité! Où trouvent-ils cet argent? Je veux le savoir. C’est comme s’ils avaient un accord ou un truc du genre? Il y a pas moyen qu’ils volent en jet privé, parce qu’on parle d’un minimum de 30.000 $.” s’est-il agacé avant de poursuivre à ce sujet. “C’est un aller-retour en jet privé. D’où sortent-ils cet argent? Quelqu’un peut me le dire? Je veux savoir d’où ils sortent cet argent. J’ai besoin de cet argent. Je n’ai pas dit qu’ils les achètent. Ils paient pour louer le jet, mais je dis qu’ils le font tout le temps. Je me plaignais de devoir économiser pour payer le trajet en voiture quand je travaillais à la Statue de la Liberté. On parle d’au moins 30 à 50 000 dollars par trajet. D’où sortent-ils ce pu*ain d’argent? “ a-t-il ajouté lors de cet entretien.