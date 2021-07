Mia Khalifa célibataire ! Elle enflamme la toile

Après avoir mis fin à sa carrière d’actrice de films pour les adultes en 2015, Mia Khalifa est devenue très populaire sur les réseaux et s’est notamment reconvertie dans une carrière d’influenceuse avec plus de 24 millions de fans sur Instagram ou encore près de 4 millions de d’abonnés sur Twitter, elle vient d’y faire une annonce sur sa vie sentimentale qui a fait réagir les internautes.

En 2015, la jeune femme avait fait sensation après en révélant avoir refusé des avances de Drake avant d’annoncer il y a près de 3 ans être officiellement en couple avec un chef cuisinier suédois, du nom de Robert Sandberg. Elle avait expliqué à l’époque souhaiter prendre un nouveau départ dans sa vie dans la ville de Santa Barbara avec son compagnon. Mais après plusieurs années de vie commune et s’être fiancée au mois de mars 2019 avec son compagnon puis de se marier au mois de juin de la même année, Mia Khalifa vient de confier à ses fans être célibataire dans un long message publié sur Twitter et Instagram.

Mia Khalifa se sépare de son mari

En effet Mia Khalifa vient d’annoncer sa rupture avec son mari après une année de thérapie ensemble ils ont décidé de se séparer. “Nous pouvons affirmer avec confiance que nous avons tout donné pour que notre mariage fonctionne, mais après presque un an de thérapie et d’efforts, nous repartons en sachant que nous avons un ami l’un dans l’autre et que nous avons vraiment essayé. Nous nous aimerons et nous respecterons toujours les uns les autres parce que nous savons qu’aucun incident isolé n’a causé notre séparation, mais plutôt un point culminant de différences fondamentales insolubles pour lesquelles personne ne peut blâmer l’autre.” a-t-elle déclaré.

“Nous clôturons ce chapitre sans regret et commençons tous les deux le nôtre, séparément, mais connectés par une famille incroyable, des amis et notre amour pour nos chiens. Cela était attendu depuis longtemps, mais nous sommes heureux d’avoir pris notre temps et d’avoir tout donné, et pouvons repartir en disant que nous avons fait de notre mieux.” a ensuite expliqué Mia Khalifa dans la suite de son message qui a suscité des nombreuses réactions auprès de ses fans.

