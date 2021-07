Seth Gueko baffe le Youtubeur Morgan Niquet

Le Youtubeur Morgan Niquet s’est pris une grosse baffe de Seth Gueko mais rassurez vous il n’y a aucune embrouille entre eux c’était pour les besoins du divertissement et pour tester des caméras.

Suivi par plus de 1,2 millions de fans sur son compte Youtube, Morgan Niquet a rencontré Seth Gueko pour préparer sa nouvelle vidéo intitulée “Caméra à 800€ VS Caméra à 100 000€ avec HARDISK et … SETH GUEKO !” qu’il vient de mettre en ligne cette semaine. Le succès est au rendez vous avec déjà plus 600 000 visionnages pour la séquence en seulement 2 jours d’exploitation. Le Youtubeur a créé le buzz autour de sa vidéo en se prenant une “patate de forain” dans l’ancien membre du collectif Néochrome.

Un gifle qui décoiffe

Morgan Niquet a fait un comparatif entre deux caméras et pour tester le mode “slow motion” l’une d’entre elles dans un concept inspiré de BuzzFeed Video et Worth It, le Professeur Punchline lui a adressé une gifle. “La Baffe d’une vie…Tag quelqu’un qui mérite souvent ce genre d’acte… et j’enverrais peut être Seth Gueko régler ça…. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube les amis ! Et c’était dingue” a-t-il commenté sur son compte Instagram après la publication de la vidéo relayée par le rappeur sur le réseau social avec sa célèbre punchline “Si la violence ne résout rien c’est que t’as pas frappé assez fort”. “Je l’ai tellement mérité depuis toutes ces années” lui a répondu l’influenceur.

“Un gros merci a Mon Seth Gueko : Juste voila fais pas le malin tu sais très bien que je contracté pas au moment de la baffe… BREF. Merci pour la patate de Forain” a ajouté le Youtubeur pour remercier l’artiste originaire de Saint-Ouen-l’Aumône.

A découvrir : Seth Gueko embauche un ancien candidat de Top Chef