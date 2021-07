DJ Khaled interdit à ses fils de regarder ses clips et révèle pourquoi

DJ Khaled totalise plus de 5 milliards de vues avec ses vidéos sur sa chaine Youtube suivie par près de 12 millions de personnes mais le célèbre producteur américain interdit formellement à ses enfants de regarder ses clips et vient d’expliquer les raisons de ce choix dans une récente interview.

Lors d’un entretien avec le média Us Weekly, DJ Khaled a confié qu’il ne souhaite pas que ses deux fils Aalam et Asahd regardent les vidéos de ses chansons tout en donnant, le DJ et animateur de la station de radio WEDR a donné des explications sur la façon d’éduquer ses enfants.

Il refuse que ses fils visionnent ses clips

Alors que ses hits tournent en boucle à la radio et que les images de ses clips sont largement sur les chaines télévisées musicales, DJ Khaled prêt une attention particulièrement à ce que ses enfants qui n’hésite pas à mettre en avant comme sur ses visuels de ses albums ne peuvent pas visionner ses clips. “Je dirais qu’il ne faut pas le faire. Vous devez être intelligent sur ce que vous montrez. C’est une question de bon sens.” s’est justifié DJ Khaled à ce sujet au micro d’US Weekly avant de préciser, “Comme, s’assurer que c’est la version clean. Et puis s’assurer que c’est quelque chose qu’ils sont prêts à voir à n’importe quel âge”.

“Asahd est toujours sur son iPad ou son téléphone ou la télévision. Nous voulons qu’il fasse d’autres choses” a déploré DJ Khaled sur le fait que ses fils passent trop de temps devant les écrans en ajoutant qu’il tente de contrôler ce qu’ils regardent. “Nous devons apprendre à nos enfants à s’assurer que nous ne représentons que l’amour et la positivité. Il faut leur faire savoir à l’avance comment utiliser les réseaux sociaux. C’est trop tôt maintenant pour que mes enfants utilisent ça, mais si on voit dans l’avenir, il y a une certaine façon dont on devrait leur apprendre” a-t-il expliqué.

