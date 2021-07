Kanye West déclare ouvertement se prendre pour un Dieu

Ce vendredi Kanye West va présenter son dixième album de sa carrière nommé “Donda”, un titre inspiré du nom de sa maman décédée en 2007 et l’extrait d’un premier single a été dévoilé cette semaine avec le morceau “No Child Left Behind”, le projet sera diffusé ce soir sur Apple Music en avant-première.

En dehors de sa musique, Kanye West fait souvent parler de lui avec ses déclarations notamment lorsqu’il se compare à Dieu. Après son récent divorce avec Kim Kardashian et sa brève histoire avec Irina Shayk, le rappeur américain n’hésite pas à s’exprimer publiquement sur ses convictions religieuses comme lorsqu’il avait annoncé vouloir lancer un « Tik Tok chrétien ».

Je suis un Dieu

Lors d’une interview un journaliste a questionné l’ex mari de Kim Kardashian afin de savoir pour qui il se prend. “Quand quelqu’un débarque et dit ‘je suis un Dieu’. Tout le monde va dire : ‘Pour qui il se prend lui ?’. Je viens de te le dire pour qui je me prends. Un dieu.“ a-t-il expliqué avant de poursuivre ses propos. “Je viens de te le dire. Voilà pour qui je me prends. Ça aurait été mieux si j’avais dit ‘je suis un ne*ro’. Ou si j’avais dis ‘je suis un gangsta’. Ou encore ‘je suis un P.I.M.P’. Toutes ces injures et insultes iraient bien à… une personne comme moi. ‘Mais dire que t’es un Dieu ?'” a-t-il ajouté.

Au mois d’octobre dernier sur Youtube dans le podcast PowerfulJRE, Kanye West avait déjà eu des propos controversés au sujet de Dieu lorsqu’il avait affirmé que “Dieu veut que je sois président”. Le rappeur avait assuré que sa « vocation » est d’être le « leader du monde libre », “C’est une idée que Dieu a mis dans mon cœur en 2015. Quelques jours avant les MTV Video Awards, ça m’a frappé sous la douche” avait-il commenté.