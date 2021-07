Lil Uzi Vert sa dernière acquisition totalement folle : une planète !

En plus de sa carrière de rappeur, Lil Uzi Vert est connu du public pour son extravagance et plus particulièrement suite à la pose sur son front comme piercing d’un diamant de 11 carats d’une valeur de 24 millions de dollars qu’il a finalement retiré. L’artiste américain a encore frapper très fort avec sa nouvelle acquisition totalement folle.

Récemment il avait fait part de son envie de s’implanter une puce cérébrale Tesla ou encore de se faire mettre des diamants directement sur ses dents. Le jeune rappeur américain de 26 ans vient encore de surprendre le public en dehors de son actualité musicale avec son dernier achat. En effet, il est sur le point de devenir le premier humain à s’offrir une planète. Grimes, la femme du milliardaire Elon Musk vient de révéler sur Twitter que le chanteur va faire l’acquisition d’une planète.

L’achat le plus dingue de Lil Uzi Vert

« Les documents sont quasiment terminés pour Lil Uzi Vert afin qu’il achète Wasp-127B. C’est énorme ! Le 1er être humain à posséder légalement une planète » a-t-elle déclaré. Une révélation faite dans un tweet en réponse à un message de Lil Uzi Vert sur le réseau social de l’oiseau bleu dans lequel il annonce surprendre tout le monde avec deux surprises.

Wasp-127B est une planète qui tourne autour d’un autre soleil que le nôtre. Il s’agit en faite d’une exoplanète située approximativement à 870 années lumières de la Terre. Elle fait près d’une fois et demi la taille de Jupiter, cette dernière est la plus grande des planètes par la taille de notre système solaire. La compagne du directeur général de la société Tesla n’a pas dévoilé le montant de cet achat mais Lil Uzi Vert n’est pas prêt de pouvoir y passer ses vacances car cette exoplanète se trouve à 522.6 années-lumière de chez nous.

Apparently @LILUZIVERT owns this planet – just a heads up https://t.co/rcyQ2ts7Hj — Grimes (@Grimezsz) July 22, 2021