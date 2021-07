Jul obtient une nouvelle certification de diamant !

Alors que son dernier album “Demain ça ira” sorti à la fin du mois juin est déjà un succès pour Jul avec une certification de disque d’or et près de 70 000 ventes en moins d’un mois notamment grâce au carton des titres “Pic et pic, alcool et drame” et “Alors la zone”, le J vient d’obtenir une nouveau trophée avec un ancien morceau.

Avec plus de 50 millions d’équivalents streams pour le titre “Sousou”, Jul vient de fêter cette semaine l’obtention de son huitième single de diamant extrait de son album “La Machine” paru il y a tout juste un an. L’opus récemment double disque de platine vient de permettre au rappeur Marseillais de décrocher ce trophée. Le clip du morceau affiche désormais plus de 60 millions de vues sur sa chaine YouTube.

Un nouvel exploit pour Jul !

C’est le 8ème single de diamant pour Jul et son 5ème en solo. “Sousou” est un des plus gros titres de la période du premier confinement en France, il avait rapidement séduit les auditeurs avant de tourner en boucle à la radio.

Dans ce morceau l’artiste s’exprime sur ses qui travaillent pour se faire de l’argent ainsi que des femmes qui sont intéressées par le sien, le Marseillais a annoncé la bonne nouvelle en relayant dans une story une capture d’écran du tweet d’un compte fan confirmant la bonne nouvelle.

Connu dans le monde de la musique pour être l’un des artiste français les plus productifs de ces dernières années, le J est aussi devenu depuis l’année dernière le plus gros vendeur de l’histoire du rap français et il ne semble pas prêt de s’arrêter. Il a d’ailleurs déclaré récemment se mettre en peu en retrait des réseaux pour revenir prochainement avec un gros projet qui pourrait être la suite de Bande Organisée.

