Khabib plus proche que jamais de revenir dans l’octogone ?

Officiellement à la retraite depuis le 24 octobre 2020 suite à sa victoire contre Justin Gaethje à Abou Dabi et ses 29 combats sans aucune défaite, Khabib Nurmagomedov se retrouve fréquemment au centre des rumeurs sur un éventuel retour.

Rafael Dos Anjos qui devrait bientôt combattre face à Islam Makhachev a exprimé son envie d’affronter Khabib après cette opposition. En effet le pratiquant brésilien de MMA a annoncé son combat pour le 30 octobre face à Islam sur son compte Twitter en déclarant que Nurmagomedov pourrait revenir sur sa décision d’arrêter le MMA en cas de défaite de son confrère pour le venger dans l’octogone.

« L’UFC vient de me dire qu’Islam acceptait de m’affronter le 30 octobre en 5 rounds à Abu Dhabi. Khabib acceptera de sortir de sa retraite pour venger la défaite de son frère après cela. » a affirmé Rafael Dos Anjos sur le réseau social alors qu’un journaliste d’ESPN a démenti cette déclaration en expliquant que le face à face avec Makhachev pourrait avoir lieu en décembre et non en octobre et que le manager de ce dernier a formellement réfuté l’idée d’un retour de Khabib.

« J’ai parlé au manager d’Islam, Ali Abdelaziz. Il a dit qu’Islam veut combattre en décembre, mais l’UFC le veut pour octobre s’il peut. Mais Islam rentre en Russie, ils n’en ont pas encore discuté. Ali a démenti pour Khabib. Khabib est à la retraite et ils se sont déjà affrontés. » a-t-il tweeté. Rafael Dos Anjos n’aura donc sans doute pas le droit à sa revanche contre l’ancien champion des poids légers de l’UFC.

Spoke to Islam’s manager Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00). He said Islam wants to fight in December but UFC does want him in October if he can. But Islam is flying to Russia, they haven’t discussed it yet. And Ali said no truth to Khabib. Khabib is retired and they already fought. https://t.co/aRMe6R3XGD

— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) July 22, 2021