Keny Arkana va définitivement quitter la France et révèle pourquoi

Keny Arkana vient de révéler qu’elle compte quitter la France en parallèle de la sortie de son nouvel EP nommé « Avant l’Exode » disponible dans les bacs depuis le 9 juillet dernier. La rappeuse Marseillaise a expliqué les raisons de cette décision dans un récent entretien avec Ouest-France.

Il y a quelques semaines, Keny Arkana a accordé une interview au quotidien régional français pour parler de « Avant l’Exode ». Un prélude de 12 morceaux avant son prochain, le troisième qui pourrait d’ailleurs être son tout dernier. Elle s’est exprimée sur sa période s’absence de près de trois années avant un retour l’année dernière pour la compilation 13’Organisée de Jul qui a regroupé une cinquantaine d’artistes de la ville Phocéenne avant de présenter le premier extrait de son EP avec “J’sais pas faire autrement” au mois de décembre .

Je pars pour des raisons politiques

La rappeuse a confié que sa participation au projet de Jul a été un “électrochoc” car les gens ont imaginé qu’elle avait stoppé le rap. Elle n’a jamais arrêté d’écrire et a donc décidé de faire son grand retour. Très discrète dans les médias, Keny Arkana a révélé son intention de partir de la France dès le mois de septembre prochain afin d’aller vivre en Amérique latine.

« En septembre, je pars m’exiler en Amérique latine. Donc je vais finir mon exode… en exil. Ça a du sens aussi. Mais je pars pour des raisons politiques, liées à la dictature sanitaire. Pour moi, c’est insupportable, toute cette atmosphère en France. Je trouve que les gens acceptent beaucoup de choses sans se poser trop de questions. » explique celle qui est également une militante altermondialiste.

Elle s’est insurgée contre la mise en place du pass sanitaire et a décidé de ne pas faire de tournée en France. “Le pire, c’est qu’avant leur concert, on ne demande pas aux artistes d’être vaccinés ou de présenter un test PCR négatif. Moi, je ne me vois pas dire à mon public : “Faites-vous vacciner, faites votre test, ou ne venez pas.” déplore la chanteuse avant de poursuivre. “Je ne peux pas accepter de participer à cette ségrégation, à ce chantage à la vaccination. Ce n’est pas juste.”.

Après cette interview, Keny Arkana a adressé un long message à ses fans sur les réseaux pour mobiliser les gens afin de manifester ce samedi 24 juillet. “Suis-je sur le point de quitter la France ? Peut être mais j’ai toujours dit que si il y avait une résistance je resterai et m’impliquerai à fond.”, a-t-elle ajouté en légende de sa publication.

