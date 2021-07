Rohff annonce très bonne nouvelle

La sortie du très attendu dixième album de Rohff approche enfin. Le rappeur du 94 avait déjà annoncé l’arrivée de son son nouvel opus pour cette année dont il a dévoilé peu d’informations pour le moment avec simplement le titre du projet et le nom d’un invité, Gims.

Rohff fait monter la pression

Ce prochain album d’Housni devrait se nommer “Grand Monsieur”. “Je vous annonce que Mon 10 ème Album entre en mix !!! Rolala comment j’ai hâteuuu“ vient tout juste d’annoncer Rohff sur son compte Instagram en postant une photo de lui pour accompagner la bonne nouvelle. L’information a rapidement suscité l’engouement de ses fans et fait le bonheur des internautes avec des milliers de “J’aime” en quelques heures sur sa publication.

A découvrir : Ikbal en froid avec son frère Rohff ? Il répond sincèrement !

Le grand retour du Padre du Rap Game

Au mois décembre dernier, l’information d’un featuring inédit avec Gims a été confirmée et le titre devrait donc figurer sur cet album. Le leader de la Sexion D’Assaut avait officialisé cette collaboration sur Instagram avec le commentaire, “Cette connexion verra inéluctablement le jour jeune inconnu puisses-tu en être témoin” en réponse au message d’un internaute après la sortie de son album solo “Le Fléau”. “Félicitations Gims pour le démarrage de ton album. Le morceaux c’est comme ça à fond la nuit dans la voiture c’est un gros délire. J’voulais te demander si la connexion Gims/Roh2f verra le jour en 2021 ?” l’avait questionné un fan.

Les deux rappeurs français avaient déjà laissé entendre auparavant au mois de mars 2021 s’être mis d’accord pour préparer un morceau en commun avant que Rohff ne sorte une collaboration avec le frère de Meugui, Dadju sur le single “Sécurisé”. En plus de ce titre avec l’ancien membre du groupe The Shin Sekaï, Housni a sorti plusieurs morceaux ces derniers mois tel que “Douxbail“, “GOAT“, “Solo” ou encore “T’as capté mais” sans indiquer si l’un de ses titres va figurer sur ce 10ème album de sa carrière après “Surnaturel” paru en 2018 et certifié disque d’or.

L’interprète du classique “En Mode” vient également de collaborer avec Soprano, Alonzo, Elams et plusieurs autres rappeurs pour présenter un hymne de soutien à l’équipe nationale de football des Comores disponible depuis le 6 juillet dernier sur les plateformes de streaming.