Booba multimilliardaire…

Booba atteint les 2 milliards de vues

Plus de deux milliards de visionnages Youtube pour Booba. Devenu au fil des années incontestablement un taulier du rap français, B2O est toujours au sommet de sa carrière après plus de 25 ans et vient de réussir un nouvel exploit.

Avec ses nombreux classiques le Duc vient de réaliser une belle performance sur YouTube. L’ancien rappeur du groupe Lunatic a rejoint le cercle fermé des rappeurs français ayant dépassé le cap des 2 milliards de vues sur la plate-forme d’hébergement de vidéos. Un succès obtenu avec les derniers clips mis en ligne sur sa chaine suite à la sortie de son album Ultra paru au mois de mars.

Ce nouvel opus certifié disque de platine au début du mois de juillet a permis à Booba d’atteindre ce chiffre. En effet pour en assurer la promotion et son exploitation après sa sortie, Kopp a enchainé les clips comme avec l’énorme succès de “Mona Lisa” en compagnie de JSX dont la vidéo cumule plus de 41 millions de vues en seulement 4 mois. B2O a aussi posté sur Youtube ses derniers singles tel que “Azerty” (5.3 millions), “Ratpi World” (12 millions), “Kayna” (6,4 millions), “Plaza Athénéé” (3,7 millions) ou encore plus récemment “Dragon” (2,1 millions) ainsi que le clip de “Grain de Sable” avec Elia (2,8 millions de vues).

Les plus gros carton de Booba sur Youtube demeure toujours le single “DKR” avec 82 millions de visionnages ainsi que son clip 95 millions suivi de celui de “92i Veyron” avec plus de 80 millions de vues et “Validé” en featuring avec Benash affichant plus de 77 millions de vues. Grâce à ses 146 vidéos disponibles sur sa chaîne YouTube active depuis le 23 août 2010, le DUC a donc désormais franchi la barre symbolique des 2 milliards de vues. Une performance rare dans le rap français permettant à B2O de marquer un peu plus son empreinte sur l’histoire du rap en France.

