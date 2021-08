Fetty Wap annonce une terrible nouvelle !

Suite à sa prestation au festival Rolling Loud, Fetty Wap avait dédié son show et partagé une story en hommage à sa fille, “LoLo papa a fait ça pour toi hier soir, petite fille…” avait-il déclaré. La mère de son enfant a ensuite confirmé la triste nouvelle dans une publication sur Instagram, sa fille Lauren Maxwell est décédée.

Agée seulement de quatre ans, elle serait morte dans son sommeil après avoir lutté pendant plusieurs mois contre une maladie dont le nom n’a pas été divulgué.

“C’est ma sirène princesse Aquarius incroyable, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et têtue. Si vous voyez ce post défiler avec son commentaire ou dites-vous simplement ” je t’aime LAUREN ” parce qu’ils disent que les âmes peuvent sentir ton amour #rip” a commenté Turquoise Miami, la maman de Lauren Maxwell pour annoncer publiquement la triste nouvelle.

La cause exacte du décès de l’un des 6 enfants de Fetty Wap n’a pas été révélée. Au mois d’octobre dernier, le rappeur avait déjà subi la perte de son frère Twyshon Depew, assassiné en pleine rue.

Fetty Wap turnt up the Rolling Loud stage for his daughter Lauren Maxwell pic.twitter.com/qHTp86uuQt

— The Boss Affiliate (@thebossaffilia) July 26, 2021