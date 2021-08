Maes pas convaincu de Messi à Paris et préfère Hakimi

L’artiste de Sevran affiche sa préférence

C’est lors d’une session de questions/réponses avec ses fans sur Instagram qu’il a répondu à la question “T’en penses quoi de Messi au PSG ?”. “Messi est fort mais je suis pas fan. Je préfère l’arrivée de Hakimi sincèrement.” a réagi très franchement Maes sur le réseau social.

Selon lui le meilleur recrutement de ce mercato pour le PSG est donc l’ancien joueur de l’Inter acheté pour 60 millions d’euros plus 11 millions de bonus. Le défenseur Marocain a signé un contrat jusqu’en 2026 avec Paris au début du mois de juillet dernier et a déjà marqué son premier but en match officiel dans le championnat de France lors de la 1ère journée contre Troyes.

Maes ne valide pas Messi au PSG

L’arrivée du joueur argentin dans le club de la capitale est indéniablement l’événement footballistique de cet été mais les avis divergent. Pour certaines personnes c’est le meilleur recrutement de l ‘histoire du PSG, pour des autres cela n’est absolument pas le cas et émettent quelques doutes sur ce choix.

C’est ce dernier avis que partage Maes. Fan du club Parisien, le rappeur Sevranais n’est pas indifférent à la signature de Messi à Paris et vient de faire part de son opinion.

La venue de Lionel Messi au Paris Saint Germain continue de faire parler dans la presse et de susciter des réactions de la part des personnalités notamment auprès des rappeurs français. Dernièrement, Ninho a adressé un message à l’ancien Barcelonais sur Instagram avec le commentaire “on va s’attraper mon grand” dans une de ses stories, Maes vient aussi de s’exprimer à son tour sur ce transfert.