Booba accuse Benash d’avoir transmis un virus aux dauphins, il répond

B2O s’en prend à son ancien protégé, il réagit

Booba est toujours aussi vif sur le compte Instagram de la Piraterie et n’a pas raté l’occasion de s’attaquer à son ancien compère du 92i, Benash. Le DUC s’est moqué de l’ancien membre du 40000 Gang suite à sa dernière publication sur le réseau social et il a ensuite réagi de la meilleure des façons à ce petit tacle.

Il y a un peu plus d’un an, en pleine préparation de son troisième album solo, Benash avait confié être en conflit avec le 92i qu’il ne savait pas encore à l’époque si le projet sortira ou non avec le message : “Je paye mes séances studio et je taff dans l’ombre. Merci à ceux qui continuent de croire encore en moi malgré tout. À l’heure actuelle je suis tjrs chez 92i. Mais est-ce que mon 3ème album sortira sous 92i ? Ça je ne sais pas”. Avant de révéler quelques mois plus tard la fin de sa collaboration avec le label de Booba avec le message. Ce dernier n’a pas vraiment apprécié les propos de son ancien protégé et un clash a éclaté entre eux sur les réseaux.

La réponse pleine de sagesse de Benash

Au mois de décembre la tension est montée entre les deux rappeurs suite à la sortie d’un titre assez surprenant intitulé “Né de nouveau” de Benash. Un single gospel à l’opposé de ce qu’il faisait avant avec le 92i comme par exemple sur sa collaboration avec Booba pour le tube “Validé”. La mise en ligne du clip de ce morceau a rapidement fait réagir son ancien mentor. Booba a dévoilé une capture d’écran d’une ancienne conversation privée assez tendue et a lancé quelques insultes contre son ex-compère le traitant notamment d’imbécile alors que celui ci a déploré le fait que son ancien label lui doit encore de l’argent mais en tout souhaitant à B2O de trouver la paix.

Le conflit s’était ensuite apaisé, Booba semblait avoir passé l’éponge sur cette affaire et Benash s’est concentré sur sa nouvelle carrière mais cette semaine Kopp a rebondi sur la publication Instagram de son ancien acolyte. Le DUC a publié dans un premier temps un tweet avec le message “FLASH : Des scientifiques de l’université d’Hawai sonnent l’alarme après la découverte d’un nouveau virus des dauphins, qui pourrait « provoquer une épidémie marine de masse” suivi d’une capture d’écran du cliché du rappeur originaire de Boulogne-Billancourt avec un dauphin prise à Majorque et la légende “Sois béni mon poto”.

B2O s’est amusé à faire le lien entre cette annonce de ce virus et le dauphin touché par Benash, pas très affecté par cette pique, il a répondu avec sagesse en postant une autre photo de ses vacances à la plage et la légende “Sois en paix avec tout le monde mais sache que tout le monde ne t’accordera pas la paix… c’est comme ça”.