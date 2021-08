Kaboul : Des Afghans s’accrochent aux avions pour fuir les Talibans

Des images terribles…

C’est la panique à Kaboul. Face à la reprise du pouvoir des Talibans en Afghanistan, des milliers de personnes tentent de quitter le pays et depuis lundi l’aéroport de la capitale du pays est prise d’assaut par la population.

Après l’arrivée des talibans à Kaboul les premières scènes de chaos viennent d’avoir lieu, des milliers d’Afghans veulent fuir le nouveau régime. A l’aéroport des centaines d’individus ont essayé des s’accrocher ont couru derrière les avions pour s’y accrocher. Sur les images relayées par des témoins des scènes de panique, des personnes se tiennent comme ils le peuvent à un avion militaire américain en train de décoller sur la piste.

Sur des autres vidéos des Afghans grimpent sur les passerelles afin de tenter d’entrer dans les avions. Pour calmer tout le monde des militaires ont tiré dans le ciel. Des photos satellites démontrent l’ampleur de la panique à l’aéroport de Kaboul, les pistes, habituellement réservées uniquement aux appareils et aux personnels qualifiées, sont notamment noires de monde.

L’ambassade des États-Unis à Kaboul a conseillé aux ressortissants encore en Afghanistan ainsi qu’aux Afghans de ne pas se venir à l’aéroport mais cela n’a pas empêché des milliers d’individus a s’y rendre alors que les vols commerciaux sont tous annulés. Depuis la prise de pouvoir des Talibans ce dimanche, la population Afghane craint le retour à l’ancien régime qui a régné sur le pays durant plusieurs années jusqu’en 2001.

Scènes de chaos à l’aéroport de Kaboul où des milliers de personnes tentent de fuir l’Afghanistan après l’arrivée des talibans… pic.twitter.com/A43Qj6jomI — Brut FR (@brutofficiel) August 16, 2021

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54 — Maxar Technologies (@Maxar) August 16, 2021