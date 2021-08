Mbappé prêt à tout pour quitter Paris, il veut rejoindre Benzema au Real

Mbappé veut rejoindre Benzema dès cet été

L’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint Germain semble de plus en plus compromis. Avec ses deux passes décisives samedi pour la victoire de son équipe sur le score de 4 buts à 2 face à Strasbourg et l’arrivée de Lionel Messi, l’ancien Monégasque souhaite toujours quitter la capitale Française.

Selon la presse Espagnole la venue de Mbappé ne fait plus aucun doute et le transfert devrait se faire pour la fin de ce mercato. Les médias sportifs du pays sont unanimes, l’attaquant français ne va pas prolonger avec Paris, il a refusé un contrant de six années avec un salaire de 36 millions brut par an comme Neymar. Le célèbre journaliste Josep Pedrerol de l’émission El Chiringuito de Jugones connu comme un proche du président Florentino Perez a révélé quelques informations la nuit dernière sur les choix du champions du monde.

Dans son émission, le journaliste explique que Mbappé souhaite rester publiquement silencieux sur son avenir et qu’il ne compte pas s’exprimer à ce sujet pour ne pas manquer de respect envers son club actuel. Le joueur va demander une réunion avec le président du PSG afin de faire une demande officielle de transfert pour le Real Madrid. Sa décision est prise mais il ne souhaite pas être en mauvais terme le club Parisien et c’est pour cela qu’il continue d’être performant sur les terrains chaque week-end. Le joueur compte sur cette rencontre avec ses dirigeants pour débloquer la situation. Le club Madrilène pourrait 150 millions d’euros pour le faire venir en Espagne.