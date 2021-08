Niska balance “Kaaris, j’le connais pas” et confie ses rapports avec Booba

Niska s’exprime sur ses relations avec Booba et Kaaris, des déclarations qui ont fait réagir les internautes.

Kaaris, Niska ne le connais pas !

De passage en Côte d’Ivoire, Niska a participé à une émission télévisée locale, l’occasion pour lui de s’exprimer sur sa relation avec Booba et par rapport à Kaaris. Avant de monter sur scène pour un concert, l’interprète du tube Réseaux était présent sur plateau de “La Télé d’Ici Vacances“.

Après le succès de son dernier album en date Mr Sal, le rappeur du 91 est relativement discret depuis quelques mois mais a présenté un extrait d’un inédit il y a quelques jours sur son compte Instagram. Un titre à paraitre sur les plateformes de streaming cette semaine intitulé “De bon matin” en featuring avec Guy2Bezbar qui sera accompagné de son clip. En attendant, ses fans ont pu découvrir les images de son interview à la télévision Ivoirienne dans laquelle il a parlé de ses rapports avec son ami B2O mais aussi concernant Riska en clash depuis des nombreuses années avec Kopp.

Booba c’est mon ami

En effet lors de son séjour en Côte d’Ivoire pour donner quelques concerts, Niska a fait le tour des médias du pays et dans ce passage sur le programme télé diffusé sur NCI aux côtés de Serge Abessolo, l’artiste originaire d’Évry s’est confié sur différents sujets comme sa vie privée, sa carrière dans la musique avant de répondre aux question des journalistes. Il a donné son avis sur les chanteurs ivoiriens, a évoqué ses liens avec le Duc De Boulogne et questionné sur Riska, il a également répondu. “Booba c’est mon ami, Kaaris je ne le connais pas lui. On s’est croisé vite fait 2, 3 fois, mais je ne le connais pas lui”, a-t-il expliqué, aucun clash avec le rappeur Sevranais, ils n’ont simplement aucun lien d’amitié ou musical.

Au sujet de Booba, les deux artistes sont proches depuis 2016 avec une première collaboration sur le titre “M.L.C” extrait de l’album “Zifukoro“, ils ont ensuite enchainé les featurings en 2017 sur “Tuba Life” extrait de l’opus “Commando“, puis toujours la même année sur “Ça va aller” avec Sidiki Diabaté extrait de “Trône” et enfin en 2019 sur le single “Médicament” issu de “Mr Sal”.