Gambi : que devient-il ? Les fans s’interrogent sur son absence !

Pourquoi Gambi a disparu ?

En 2019, Gambi a connu une ascension fulgurante avec l’énorme succès de son tube “Hé oh”. Rapidement le jeune rappeur originaire du quartier de La Redoute à Fontenay-sous-Bois enchaine avec le carton du single “POPOPOP” avant de poursuivre avec le titre “Dans l’espace” en featuring avec Heuss l’Enfoiré puis de présenter son premier album “La vie est belle” mais depuis l’artiste s’est fait très discret.

Il y a 2 ans avant la sortie de “Hé oh” (120 millions de vues pour le clip), Gambi était quasiment inconnu du grand public, il a réussi à se faire connaitre avant de confirmer avec le clip “POPOPOP” (100 millions de visionnages), le jeune artiste a battu des nombreux records avec ses deux morceaux sur les plateformes de streaming et a même fêté ses deux premiers singles de diamant au mois d’octobre dernier sur son compte Instagram sur l’une de ses dernières publications. Le rappeur a aussi obtenu l’année passée son premier disque d’or avec son album “La vie est belle“.

Le jeune rappeur a disparu depuis plusieurs mois

En pleine ascension et suivi par plus d’un million de fans sur les réseaux, Gambi a subitement disparu. Il n’est plus actif sur aucun réseau depuis plusieurs mois, son dernier post Instagram date du mois de décembre 2020 comme sur Twitter avec une photo de son passage aux NRJ Music Awards en compagnie de Squeezie. Dernièrement les internautes se sont interrogés sur ce qu’il a bien pu se passer. Suite à la publication d’un tweet du compte RapFrActus suivi par près 450 000 personnes, son nom s’est retrouvé dans le Top des tendances.

Gambi apparait aux côtés de Shay et PNL sur la publication avec la question, “Mais où sont-ils ?”, dans les centaines de réponses, les internautes se sont principalement interrogés au sujet de l’artiste de Fontenay-Sous-Bois, “Gambi a plus de classiques que Laylow”, “Le dernier album de Gambi est énervé chepa pq les gens le taillent il fait des hits”, “L’album de Gambi est vraiment incroyable”, “Ceux qui critiquent n’ont que écouté popop et hé ho” peut-on lire dans les réponses concernant de celui dont le retour se fait donc attendre du public malgré quelques critiques dans les messages et dont l’absence reste donc pour le moment mystérieuse.