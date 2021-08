Maes, Gazo, JoeyStarr réagissent à l’incident de Stains, 2 policiers en GAV

Maes insulte les policiers

Les images des tirs de policiers contre un chauffeur et sa passagère à Stains ont fait le tour de la toile ce lundi et ont indigné les internautes sur les réseaux. Les rappeurs français comme Maes, Gazo ou encore JoeyStarr ont également réagi à la diffusion de la vidéo de ce contrôle de police dans la nuit de dimanche à lundi qui a mal tourné faisant 2 blessés graves.

Les images de la scène ont été partagées en masse sur les réseaux. Gazo et JoeyStarr ont diffusé la vidéo amateur de l’incident mise en ligne par le média L’écho Des Banlieues dans une story Instagram. Maes de son côté a posté une capture d’écran d’un article avec le titre “Stains : des policiers tirent à bout portant sur un conducteur, deux blessés graves, l’IPGN saisie” avec en légende le hashtag “#FDP“.

Les rappeurs relaient les images de l’incident

Ce lundi au alentour de 1h30 du matin, une équipe de la brigade anti-criminalité a procédé à un contrôle routier boulevard Maxime-Gorki, à Stains. Dans un premier temps la voiture s’est arrêtée avant de faire une marche arrière pour tenter d’échapper aux policiers. Un des agents a essayé de stopper le véhicule en rentrant dans l’habitacle au niveau du conducteur, mais ce dernier est reparti en avant. La séquence se termine avec deux policiers en train de tirer plusieurs fois sur le chauffeur et sa passagère.

Touché par au moins 6 balles, le conducteur est blessé au niveau du thorax, des bras et au pubis mais sont pronostic vital n’est plus engagé. 45 jours d’ITT lui ont été attribués. La passagère du véhicule, couchée sur la banquette arrière au moment de l’incident a été touchée par une balle au niveau du dos. Elle s’est vue prescrire 100 jours d’ITT. Ce mardi placés en garde à vue pour tentative d’homicide volontaire, 2 agents de police sont entendus par l’IGPN pour avoir gravement blessé les deux personnes. L’un des membres des forces l’ordre a tiré 5 fois et le second à 3 reprises.