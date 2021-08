Youssoupha révèle la véritable raison de son choix de partir de France

Plusieurs destinations étaient prévues

Au mois de mai en pleine polémique sur son hymne pour les Bleus, Youssoupha avait confié à dans un premier temps ne pas être au courant de ce scandale car il ne vit plus en France mais en Côte D’Ivoire à Abidjan depuis 2015. Le rappeur Français n’avait pas eu écho de toute cette affaire et de ce qu’il s’est passé dans notre pays au moment des faits.

A cette occasion, Youssoupha avait confié avoir quitté le France depuis quelques années pour partir vivre en Afrique avant de répondre aux critiques notamment des membres du Rassemblement National sur sa chanson ou encore de Nadine Morano en expliquant qu’il ne s’agissait en faite pas d’un hymne mais simplement d’un titre pour accompagner la vidéo de présentation des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps à l’Euro 2020 afin de mettre fin dans toute cette agitation autour de lui.

La France des fois ça nous saoulait

C’est lors d’une interview avec l’influenceuse du nom de Crazy Sally suivie par plus de 500 000 abonnés sur Youtube que Youssoupha s’est justifié sur cette décision de quitter la France pour s’installer avec toute sa famille en Côte d’Ivoire. “Moi j’avais envie d’autre chose. La France des fois ça nous saoulait un peu, y avait un truc qui commençait un peu à tourner en rond. on arrivait moins à s’épanouir tout simplement déclaré l’artiste dans cet entretien.

Youssoupha se confesse sur son choix

“Je vais pas mentir le fait d’être un noir en France c’est pas anodin. La mentalité où faut te faire petit, faut se justifier pour tout, en 2020 flemme quoi. Même dans l’industrie du rap des fois. Tu quémandes encore pour figurer dans certains festivals ou certaines distinctions de prix dans ta propre culture noir en France” a-t-il poursuivi.

Il a ensuite détaillé comment s’est fait le choix de la ville d’Abidjan. “On a pensé à Kinshasa, on a pensé à Dakar, on a pensé aussi au Canada parce que moi j’aime bien le Canada. Le fait que moi et ma femme on ait grandi en Afrique. Je crois qu’on a eu envie que nos enfants connaissent aussi un peu ça. Y a pas qu’en grandissant en France que tu deviens quelqu’un de bien et épanoui donc l’expérience africaine en valait la peine” a-t-il expliqué, heureux d’avoir emménagé sur le continent africain pour y vivre.