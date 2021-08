Gims moqué par Booba avec ses feats : Benalla, Jésus, le Dalai Lama et Macron

Booba démonte les collaborations de Gims avec des feats délirants

La semaine dernière, Gims a révélé ses prochaines collaborations à venir avec des artistes de renoms ce que Booba n’a pas vraiment apprécié et il a décidé se moquer encore de son ancien compère. Meugui a fait cette présentation dans des vidéos sur Snapchat, Kopp a ensuite profité de l’occasion pour ridiculiser l’annonce de ces featurings en question et des titres imaginaires totalement farfelus.

Depuis la parution de son dixième album au mois de mars, la fin de carrière semble encore lointaine pour Booba. Il est très productif artistiquement, malgré les rumeurs d’une possible retraite lors de la promotion d’Ultra, le DUC de Boulogne fait plaisir à ses fans ces dernières semaines avec les sorties fréquentes d’inédits. En parallèle de son activité musicale, l’artiste originaire du 92 reste actif sur les réseaux, principalement sur le profil Instagram de La Piraterie, il l’utilise fréquemment pour tacler ses rivaux tel que La Fouine, Rohff, Kaaris ou encore Gims.

Sans pitié, B2O se moque encore de Meugui !

Meugui vient donc de dévoiler des collaborations très attendues avec les artistes Américains, Quavo, Chris Brown ou encore Lil Uzi Vert. Des gros noms connus dans le monde entier qui n’ont pas impressionné Booba. Sa réaction n’a pas manqué sur Instagram pour se moquer de la façon dont Gims a révélé l’information. Le rappeur de 44 ans a relayé les vidéos du rappeur de la Sexion D’Assaut avec les extraits de ses nouveaux morceaux et a repris cette présentation afin d’afficher des titres en attente sur son ordinateur pour parodier l’annonce en imaginant des collaborations irréalistes. Il a montré un titre nommé « Si j’aurai su » avec Jesus de Nazareth et le Dalai Lama puis sur un autre intitulé « Zobi 19 même pas mal » avec annoté les noms de Brigitte Macron et Benalla tout en ajoutant les légendes “On écoute ou pas làààà!!!!” puis “Let’s fucking go!!!!”.

Booba ne semble visiblement pas vraiment convaincu de la véracité des propos de Gims. Il l’a aussi accusé de plagiat il y a quelques jours pour avoir posté un extrait d’un titre jamais diffusé. Cet inédit prévu de base comme l’introduction de “Le Fléau” ressemble d’après B2O à un single de Meek Mill.

