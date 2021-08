Booba en prison, a écrit il y a 23 ans un classique

18 août 98, dans cette putain de maison d’arrêt…. Il y a 23 ans jour pour jour, Booba passe par la case prison de Bois d’Arcy. L’ancien membre du groupe Lunatic avec Ali en profite à l’époque pour s’investir dans l’écriture de l’album de légende Mauvais Œil et plus particulièrement le classique du rap français « La Lettre » produit par Cris Prolific qui a marqué toute une générations d’auditeurs au début des années.

Il y a 23 ans aujourd’hui, Booba a écrit un des plus grands couplets de l’histoire du rap français. Au début de l’année 1998, B2O est incarcéré pour avoir braqué un taxi, cet emprisonnement va marquer un coup d’arrêt pour Lunatic et retarder la sortie du premier album du groupe qui commençait à se faire connaitre avec “Le crime paie” et “Les vrais savent” parus avant 1998. Emprisonné, Booba s’inspire de sa vie en prison pour l’écriture du titre “La Lettre”. Le morceau prend la forme d’une lettre que s’écrivent les deux compères et le DUC fait part de sa frustration d’être derrière les barreaux pendant cette période d’âge d’or du Rap Français pendant laquelle les rappeurs ont occupé les premières places des charts et ont cumulé les disques d’or.

Après sa sortie de prison, Booba présente le 25 octobre 2000 avec son acolyte Ali l’album “Mauvais Œil” sur le label indépendant 45 Scientific créé avec Geraldo sur lequel figure le morceau “La Lettre”, “18 août 98, dans cette putain de maison d’arrêt, ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît” lâche le DUC au début de son couplet. Le projet est acclamé par les critiques dès sa sortie avant d’être certifié disque d’or en 2002, au fil de années l’album est devenu culte et des nombreux titres figurent dans les classiques du rap français tel que “Le silence n’est pas un oubli”, “Le son qui met la pression”, “HLM 3”, “Civilisé”, “Pas l’temps pour les regrets” ainsi que ce titre de B2O écrit en prison.