Kaboul : les talibans s'éclatent à la fête foraine, auto-tamponneuses, manèges...

Des images surréalistes ! Après la prise de la capitale afghane, des Talibans se sont filmés en train de profiter des installations modernes de Kaboul. Dans des séquences insolites, ils apparaissant armes à la main faisant du sports dans une salle du musculation, s’amusent à sauter sur un trampoline ou encore dans un parc d’attractions.

Pendant que le peuple Afghan tente de quitter le pays accroché aux avions et que le président Ashraf Ghani a fui la confrontation avec les talibans, ces derniers ont pris le pouvoir mais ils ont aussi pris un peu de bon temps.

Alors qu’au même moment des milliers d’Afghans craignent pour leur vie, le journaliste Hamid Shalizi a filmé les talibans qui s’occupent en attendant les consignes des leurs chefs comme à la fête foraine sur des auto-tamponneuses, des manèges comme le démontrent des vidéos postées sur les réseaux sociaux ou encore dans une salle de sports ou ils découvrent les différents appareils de musculation.

Taliban’s terrorists right now: pic.twitter.com/2F8qHzw6No

Update: the Taliban has now taken over the bumper cars. pic.twitter.com/lbYTFEY3le

— Super 70s Sports (@Super70sSports) August 16, 2021