PNL : On connait la somme astronomique générée avec Au DD

Plus de 400 000 euros rien qu’avec le morceau phare de PNL selon une étude pour avoir combien touche un artiste par stream. On vous explique tout.

On connait les revenus générés par ce classique de PNL

Souvenez vous, en 2019 le deux frères Ademo et NOS du groupe PNL ont marqué l’histoire du rap français avec le visuel du single “Au DD”. Le troisième extrait de leur album “Deux frères” paru le 22 mars 2019 dont le clip a été tourné à Paris sur la Tour Eiffel cumule aujourd’hui plus de 185 000 millions de vues et marqué les esprits des auditeurs de rap français.

Récemment le producteur NK.F a confié avoir été traumatisé par le perfectionnisme des deux rappeurs originaires de la cité des Tarterêts, c’est ce qui leur a permis de battre des nombreux records avec l’opus “Deux Frères” et de générer des revenus conséquents. Le média Twitter Midi/Minuit a mené une enquête il y a quelques mois sur la somme que le groupe a pu récolté avec ce succès. “Au DD” a tout explosé l’année de sa sortie en 2019, il est devenu le second titre le plus streamé de la décennie à l’époque et rien qu’avec les revenus sur la plateforme Spotify, PNL ont empoché plus de de 400 000 euros avec 0.0034 € reversé par streams.

Un calcul réalisé par le média au mois de janvier sur la base de la somme touchée d’un artiste par stream selon une étude sur les plateformes Napster, Apple Music, Deezer et Spotify, sur cette dernière “Au DD” affiche désormais plus de 130 millions d’écoutes. Cette méthode ne prend pas en compte les revenus liés aux visionnages du clip sur Youtube qui ont sans aucun doute également généré beaucoup d’argent grâce aux millions de vues de la vidéo de quoi rentabiliser le budget pour sa réalisation. Le clip a d’ailleurs été le vidéo plus vue de l’année sur YouTube en France sur 2019 et a remporté une Victoire de la musique 2020 dans la catégorie meilleur Création Audiovisuelle.