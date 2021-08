SCH devient milliardaire en...

C’est incroyable mec !

SCH a franchi un nouveau cap cette année grâce au succès de son dernier album et le prouve en chiffres avec le milliard d’écoutes sur Spotify, un bel exploit à son actif sur les plateformes de streaming en attendant de découvrir le clip du morceau “Corrida” dont le S vient d’annoncer la mis en ligne sur Youtube cette semaine.

Le succès de JVLIVS 2 est phénoménal

SCH a réussi à atteindre les sommets cette année avec la sortie du second volet de JVLIVS. L’album s’est offert le meilleur démarrage de l’année avec plus de 60 000 ventes en première semaine, il est toujours le projet sorti en 2021 le plus streamé en 24h sur Spotify France avec plus de 11,7 millions d’écoutes sur une journée et continue d’être toujours aussi populaire auprès de internautes ce qui vient de permettre à l’artiste Marseillais d’atteindre un nouveau seuil dans sa carrière.

Bande Organisée a largement contribué au milliard de SCH

En effet Julien Schwarzer vient de rejoindre le cercle très fermé des rappeurs français milliardaire en streams, il a dépassé le milliard de streams sur Spotify. Un chiffre atteint grâce à son dernier album avec les singles “Mode Akimbo” (feat Jul), Mannschaft (feat Freeze Corleone), Marché Noir, ils affichent tous plus de 20 millions de streams mais aussi avec l’incroyable carton de “Bande Organisée” extrait de la compilation “13’Organisée”, le morceau cumule plus de 130 000 millions de streams. D’autres titres en peu plus anciens du S affichent également ses beaux chiffres comme “Mayday” (feat Ninho), “Fusil” ou encore “Mother F*ck” (feat Jul) ayant tous plus de 30 millions d’écoutes sur la plateforme.

SCH ne compte pas s’arrêter là. Il vient de présenter l’extrait d’un inédit sur ses réseaux et a annoncé la sortie du clip “Corrida” issu de “JVLIVS 2” pour ce 19 août. Il s’agit du quatrième extrait de cet album clippé par le S après “Crack”, “Mannschaft” et “Marché Noir”.