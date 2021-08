Koba LaD révèle qui est le boss du rap game pour lui !

On connait le meilleur rappeur français selon Koba LaD ! Tous les fans du rappeur originaire d’Évry connaissent sa fameuse phrase « Qu’est-ce que c’est trop bon la vie d’artiste » mais malheureusement pour eux il ne devrait pas perdurer dans le rap game et a déjà annoncé la fin de sa carrière dans la musique après son prochain projet mais en attendant son public lui est toujours fidèle.

En effet avec sa nouvelle mixtape nommée “Cartel : volume 1” parue au mois de juin dernier Koba LaD connait encore le succès grâce au carton de sa collaboration avec Gazo sur le single “Daddy chocolat” constamment dans le Top 5 des morceaux les plus écoutés en France depuis sa sortie et dont le clip affiche plus de 12 millions de vues sur Youtube, le morceau est également certifié single d’or depuis le début du mois d’août.

Ninho fait du sale !

Koba Lad serait prêt à tout arrêter dans les mois à venir, “Toute bonne chose a une fin” avait-il récemment confié à ce sujet avant la sortie de “Cartel Vol.1” tout en affirmant préparer encore deux projets pour ensuite prendre sa retraite musicale. Pour le moment, il poursuit la promotion de cette mixtape et il y a quelques semaines le rappeur était invité dans “La boite à questions” sur Canal Plus pour parler son dernier projet en date. Il a également donné son avis sur Ninho avec qui il a collaboré à deux reprises sur les titres “Encore” et “La Vivance”.

Dans l’émission télévisée Koba a été questionné sur le meilleur rappeur actuel, “Selon toi qui est le boss du rap game ?“. “La vérité, c’est Ninho ! Il fait du sale“ a-t-il répondu très sincèrement avec un large sourire avant d’être interrogé sur qui devrait stopper le rap mais l’artiste a esquivé le sujet pour éviter de froisser un autre rappeur.