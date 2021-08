Naps oublie la ville de son concert et se fait reprendre par le public

Dans une séquence totalement insolite, Naps sur scène oublie complètement dans quelle ville il se trouve. Heureusement pour le rappeur Marseillais, le public était là pour le reprendre de suite. Cet été l’interprète du tube du moment avec La Kiffance est très actif et enchaine visiblement des nombreux showcases ce qui a sans doute dû le perturber lors de ce récent concert assuré il y a quelques jours en Corse, à Bastia.

Après les succès de son dernier album solo “Les mains faites pour l’or” paru le 2 avril 2021 certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes au début du mois, Naps a annoncé à ses fans qu’il prépare déjà la suite avec un nouvel opus nommé “Best Life” dont la pochette vient d’être présentée sur son compte Instagram et le premier extrait arrive très prochainement, encore ce mois-ci selon ses propres propos sur le réseaux social. Mais en attendant l’artiste Marseillais poursuit l’exploitation de son dernier projet en date dans une tournée estivale pour interpréter les titres de cet album sur scène.

Les Corses ont vite repris Naps

Fraichement certifié single de diamant avec La Kiffance toujours N°1 du Top Singles cette semaine, Naps fait salles combles à toutes les dates de concerts et peu apprécier sa popularité auprès du public sur scène. De passage dans le sud de la France sur l’île de Beauté, le rappeur a commis une grosse erreur lors d’un de ses showcases, il a essayé d’interagir avec la foule lors de son entrée et a lancé, “Alors Ajaccio, ça va ou quoi ?” mais il s’est fait immédiatement reprendre “C’est Bastia !”. Surpris de s’être trompé, “Oh merde alors, excusez-moi Bastia” s’est-il de suite excusé auprès des spectateurs.

Naps a ensuite mis fin à ce petit malaise avec le morceau “Bande organisée“, le premier couplet de SCH a immédiatement remis l’ambiance dans la salle. La séquence diffusée sur Twitter a bien amusé les internautes et les Twittos se sont moqués gentiment de lui, “Quand faut retenir autre chose que « okay » ça devient tout de suite plus compliqué” peut-on par exemple lire dans les réactions.