Wejdene lynchée pour avoir affirmé que son dernier titre est le tube de l’été

Wejdene l’assure, elle a sorti le tube de l’été sauf que les internaute ne sont pas du tout d’accord. La jeune chanteuse de 17 ans a fait son retour aujourd’hui avec un nouveau morceau nommé “Ta gow” qu’elle a présenté tout cette semaine sur ses réseaux sociaux pour en assurer la promotion et dont le clip en compagnie de Maëva Ghennam comme invité spécial est aussi disponible sur sa chaine Youtube.

Pour faire monter la pression et l’attente des fans avant la sortie de ce single, elle a dévoilé avant sa sortie cette semaine un extrait vidéo du clip sur son compte Twitter avec les messages, “Y’avais aucun hit d’été j’étais obligé de revenir” ou encore “Les artistes à chicha commence à paniquer gros ! Nous c’est les étoiles”. Les tweets ont suscité des milliers commentaires des internautes, ils lui ont notamment reproché d’avoir annoncé ce titre comme étant le tube de cet été, ce qui n’a pas convaincu les Twittos.

La chanteuse prise à parti par les internautes

Suite au succès de son premier album “16” ainsi que des singles “Coco“, “Anissa” ou encore “Je t’aime de ouf”, la jeune protégée de Feuneu compte poursuivre son ascension et ne manque pas d’ambition pour la suite de sa carrière. Pour faire la promotion de “Ta gow”, elle a même invité dans le clip la star de la télé-réalité Maëva Ghennam, elles se sont rencontrés sur le tournage des “Marseillais VS Le reste du monde 5”.

Sur Twitter, les auditeurs ne sont pas vraiment du même avis que Wejdene. La nuit dernière, elle s’est même retrouvée dans le Top Tweet en France après la sortie de son dernier morceau que les internautes ne considèrent pas pour le moment comme le tube de l’été et d’autres se sont moqués de la présence de certains fans masculins dans son clip lorsqu’elle apparait sur scène. “Nan mais le but d’un hit d’été c’est pas de le sortir fin d’été”, “Faux c’est ça le hit de l’été”, “Le mec devant avec ces mouvement de mec viril sur du wejdene c’est pour me tuer”, “Wejdene qui sort un hit de l’été a la fin de l’été”, “Mdrrrr t’as mis 15 ans à écrire ce commentaire pour te faire ratio par un mec lambda comme moi” peut-on lire.

Cela n’a pas perturbé la jeune artiste qui s’est félicitée dans une story Instagram d’être dans le Top des Tendances.