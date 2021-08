SCH, Damso, Booba, Ninho, Jul, voici qui est le meilleur des ventes 2021

On sait qui est le plus gros vendeurs du rap game en ce moment, entre les rappeurs français SCH, Damso, Booba, Ninho ou encore Jul la concurrence sur les chiffres des ventes est rude. On connait désormais le total des ventes d’albums de la première moitié de cette année 2021 et les rappeurs francophones caracolent en-tête du classement qui malgré la crise sanitaire cartonnent sur les plateformes de streaming ces dernier mois comme le démontre les chiffres du Syndicat national de l’édition phonographique.

En ce mois d’août, le SNEP vient de publier le premier bilan de l’année sur les ventes, l’industrie du disque se porte et la musique urbaine truste les meilleures places du Top 10 même si la première place est occupé par Les Enfoirés avec l’album “À côté de vous” vendu à 350 700 exemplaires dont 342 200 ventes pour la version physique. Le projet réalise la meilleure vente de 2021 et le meilleur démarrage en France, juste derrière les places sont prises par les rappeurs.

SCH plus fort de Booba et Damso

Devenu milliardaire en streams sur Spotify, SCH est second avec 172 978 ventes grâce à l’énorme succès de “JVLIVS : Tome 2 – Marché Noir” sorti le 19 mars dernier. Cet album est une véritable réussite pour le Marseillais, disque d’or en seulement 4 jours, meilleur démarrage rap français de l’année et depuis l’album “Deux Frères” de PNL en 2019. L’opus du S a notamment fait un carton avec le streaming, le projet cumule seulement 35 400 ventes en physique.

Juste derrière, le rappeur Marseillais se positionne à la troisième place, le Belge, Damso grâce son projet “QALF”. Il totalise 131 935 équivalent ventes dont 11 400 achats en physique, un chiffre établi avec la réédition de l’album paru au mois d’avril, “QALF Infinity”. Après s’être moqué des ventes de Black M, Booba prend la cinquième place du classement avec Ultra et ses 110 493 équivalent ventes depuis le mois de mars. Sorti l’année la mixtape de Ninho “M.I.L.S 3” est toujours aussi populaire auprès des auditeurs avec 89 531 équivalent ventes au 1er semestre 2021. Jul prend la dernière place du Top 10 avec son album “Loin du monde” paru au mois de décembre 2020 avec 84 601 équivalent ventes.