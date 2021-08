Niska a-t-il volé l’instru de Réseaux à SCH ? Les révélations du producteur

Non cette prod j’en veux pas !

En 2017, Niska a sorti l’un des plus grands tubes du Rap français de ces dernières années mais l’instru était initialement prévu pour SCH. Le producteur du morceau “Réseaux” vient de révéler les dessous de le réalisation de ce morceau qui a marqué les auditeurs en 2017 avec le célèbre “Pouloulou” et a permis au rappeur d’Évry de franchir un nouveau cap dans sa carrière musicale.

Niska a directement kiffé

En 2019, Niska a réalisé des gros scores avec son album “Mr Sal” mais avant cela c’est deux ans auparavant que l’artiste a cartonné grâce au phénomène “Réseaux“. Le titre a connu une énorme popularité auprès du public pendant plusieurs mois en étant numéro un du Top Single. Il a été en tête du classement des singles en France sur une période de onze semaines avant d’être certifié single de diamant et d’avoir une version remixée avec Quavo et Stefflon Don. Le clip comptabilise désormais plus de 330 millions de visionnages sur YouTube mais pourtant, ce morceau n’a failli ne jamais voir le jour comme vient de le confier son producteur.

Le Motif déçu ne pas avoir convaincu SCH

C’est dans une interview accordée au média “Brut” que le beatmaker belge Le Motif, connu pour avoir travaillé avec Booba, Lorenzo, Shay et Dosseh ou bien encore PLK a raconté une partie de l’histoire de la conception de “Réseaux” dont il est l’auteur de la prod. Il a révélé que la fameuse prod était prévue à la base pour son compère marseillais SCH sauf que celui ci n’a pas accroché et n’a pas sélectionné l’intru. Le S est donc sans doute passé à côté d’un hit. “La petite histoire que peu de gens savent c’est que quelques jours avant de faire la session avec Niska, je faisais la session avec SCH et j’essayais de lui caser la prod de Réseaux” a expliqué Le Motif dans cet entretien avant de préciser, “Il a dit ‘non cette prod j’en veux pas’. Moi je trouvais ça dommage et du coup quand on s’est retrouvé avec Niska, on a ressorti il a tilté, il a directement kiffé”.

Après le refus de SCH, la prod a donc été adressée à Niska, ce dernier a de suite validé. une anecdote qui démontre que parfois le succès d’un titre ne tient à pas grand chose.