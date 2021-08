Booba dézingue totalement Sadek avec des révélations sur sa vie privée

Booba a décidé de sortir l'artillerie lourde contre Sadek et ça fait très mal avec une photo intime.

Ça commence à chauffer sérieusement entre Sadek et Booba, les deux rappeurs ne se lâchent plus sur les réseaux et B2O vient de balancer du très lourd avec des révélations sur son rival, Kopp semble décidément avoir des dossiers vraiment compromettants sur tout le rap français.

Apres quelques échanges tendus avec des nombreuses insultes et la possibilité d’un affrontement dans l’octogone que Sadek est prêt à réaliser, habitué au clash, Booba a sorti l’artillerie lourde pour s’en prendre à son nouvel ennemi et s’est totalement lâché contre lui dans la story du compte Instagram de sa marque La Piraterie.

B2O a tout d’abord affirmé savoir qui est réellement son rival en révélant l’avoir rencontré pendant un concours étant plus jeune avant de dévoiler plusieurs de ses conversations en privée avec Sadek et de mentionner qu’il s’est retrouvé dans la sauce sur les réseaux.

“Sadek franchement ce clash il est pas mal j’ai juré. Quand tu m’auras tabassé, fais pas de Snap après, comme ça tu restes libre. Personne va te fumer. On observe juste la chute artistique et psychologique d’un imposteur mal dans son corps et dans sa tête.”, a notamment déclaré Booba avant de se moquer de la taille du pén*s de Sadek puis de le mettre en garde qu’il n’est pas Bassem, que le rappeur du 93 avait agressé en 2020.

B2O a poursuivi avec une photo de son ennemi plus jeune accompagnée en légende de l’avertissement « on sait qui tu es… », il a ensuite remis une couche au sujet de la carrière d’influenceur de Sadek en le traitant d’imposteur avant de pointer l’infidélité de ce dernier en partageant une photo intime et semble visiblement avoir des gros dossiers sur Dek-Sa encore en stock. Les hostilités ne semble pas prêtes de se terminer.