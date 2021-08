SDM chauffe Sadek pour un face à face à Paris, la tension monte

Sadek ne s’arrête plus, après s’être embrouillé avec Leto et Booba c’est avec l’entourage du DUC qu’il est s’est adressé en ciblant Dala et SDM du 92i. Ce dernier a répondu aux provocations et la tension est rapidement montée, un face à face sur fond de règlement de comptes entre eux pourrait même avoir lieu à Paris.

SDM s’immisce dans le clash Sadek vs Booba

Sadek fait la Une de presse en ce moment, le rappeur du 93 continue de faire parler de lui depuis ses attaques contre les influenceurs français de Dubai. Il a ensuite décidé de s’en prendre à Booba car celui ci l’avait accusé de ce comporter comme ceux qu’ils critiquent sauf que B2O habitué des clashs n’a pas hésité à le troller plusieurs fois et de balancer quelques dossiers compromettants. L’artiste de Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis a répliqué à chaque pique de Kopp sur les réseaux sociaux et souhaite même se battre dans l’octogone pour régler cette affaire.

Un rendez vous fixé à Paris

Actuellement aux Émirats Arabes Unis à Dubai, Johnny Niuuum vient également de poster des stories contre SDM et Dala, les deux jeunes rappeurs sont proches de Booba et signés sur son label. “Fermez vos gueules, vous n’allez pas assumer vous êtes à Paris vous“ a-t-il déclaré dans une story tout en les mentionnant avant d’ajouter sur Twitter “Je crache sur aucun mort lui il sait ce qu’il a fait et pourquoi il était pas à l’enterrement j’aimais Brams. Il m’avait félicité au Quai 54 ça sera toujours mon grand frère que la terre lui soit légère. On va se faire les sorciers blasphémateurs” en postant la phrase “Qu’il soit bon ou mauvais, on cache pas sur un mort” de SDM sur le morceau “Yakalelo” extrait de son album “Ocho“.

“On touche pas au 92i” a répondu SDM avant de lui donner rendez vous à Paris avec le message “Oui oui, effectivement, je suis bien sur Paris, on se voit quand tu rentres“. Dala de son côté a commenté “à bientôt…“, ce clash prend de plus en plus d’ampleur et semble bien loin d’être terminé. Ce jeudi sur ses réseaux, le rappeur du 93 a également poursuivi les provocations contre B2O qui ne devrait par tarder à réagir.