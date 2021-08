Mbappé : Le PSG exige 250M€ du Real Madrid !

Le Paris Saint Germain veut un transfert record pour Kylian Mbappé de quoi fait tomber les derniers espoirs du Real Madrid de recruter le champion du monde français dès cet été. Ce lundi, les dirigeants Madrilènes ont tenté de négocier avant la fin du mercato la venue de l’ancien Monégasque dans la capitale Espagnole mais face à la demande excessive des Parisiens, l’affaire ne s’est pas conclue.

Le club Parisien a demandé la somme de 250 millions d’euros au Real Madrid pour libérer Mbappé selon presse Espagnole. La chaîne de télévision catalane Directo GOL a fait un point cet après midi sur le dossier. Le PSG aurait fait une nouvelle proposition de prolongation à l’attaquant originaire de Bondy, une offre refusée par le joueur qui reste campé sur sa position de ne pas poursuivre l’aventure avec Paris et d’attendre la fin de contrat l’année prochaine s’il n’est pas tranféré.

Mbappé devrait rester à Paris

Mbappé est ouvert à un départ au Real et a demandé à son club d’entamer des négociations. Les Merengues ont tenté de négocier le transfert avant la clôture du mercato fixée au mardi 31 août 2021 à partir de 23h59. Le club entrainé par Carlo Ancelotti serait même monté à 180 millions d’euros avec les bonus compris pour tenter de convaincre le PSG sauf que le club Francilien ne cesse de faire augmenter les enchères et exigerait désormais près de 250 millions d’euros.

Le Real Madrid a donc mis fin aux discussions ce lundi soir suite à l’expiration de la dernière offre de 170 M€ plus 10 M€ de bonus. Le club espagnol ne devrait pas faire de proposition supérieure et Mbappé va sans doute disputer sa dernière saison avec le PSG avant d’être libre de tout contrat l’été prochain à moins d’un nouveau rebondissement avant demain soir, le joueur a pris acte de cette décision du Real Madrid et a accepté de poursuivre cette saison avec son équipe.