Mokobé apporte sa force à Sadek suite à son clash avec Booba

Le rappeur du 113 n’a pas hésité à prendre la parole !

Mokobé vient d’adresser un message à Sadek pour le soutenir face à ses récentes prises de position contres des autres rappeurs français comme Booba par exemple. Depuis quelques jours, Dek-Sa fait sensation dans le rap game et n’arrête pas de se lancer dans différents clashs. Dernièrement c’est même Niro qui en a fait les frais suite à des révélations concernant une ancienne anecdote entre eux.

Face à la controverse, Mokobé soutient Sadek

Sadek est déchainé, le rappeur du 93 clash à tout va et la liste de ses ennemis ne cesse de s’agrandir. A l’exemple de Booba, aucun artiste ne lui a répondu et n’a fait de commentaire sur les déclarations fracassantes de Johnny Niuum sur les réseaux sociaux depuis un peu plus de 15 jours. Mokobé vient de sortir du silence sur les propos de son compère, sans donner son avis sur les attaques de ce dernier, il a tout de même tenu à lui apporter de la force dans sa démarche même s’il ne partage pas son opinion.

Absent de la scène musicale depuis plusieurs années, le rappeur du groupe 113 reste proche de l’actualité du rap game du moment. En pleine tempête médiatique, il n’a pas hésité à poster une message de soutien et de respect envers Sadek dans une story de son compte Instagram tout en le mentionnant. “Je vais jamais tourner le dos à une personne qui m’a toujours respecté et que j’ai toujours respecté depuis le début. On peut ne pas être d’accord sur tout mais je serais toujours là pour toi et avec toi ça bouge pas @sadek93zoo” a déclaré Mokobé.