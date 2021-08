SCH réussit une performance qu’aucun rappeur en France n’a réalisé

SCH entre encore un peu plus dans l’histoire du rap français avec un nouvel exploit à son actif. Ce n’est pas avec son dernier album “JVLIVS : Tome 2 – Marché Noir” paru en début d’année et qui a battu des nombreux records que le rappeur Marseillais décroche un nouveau titre mais avec sa première mixtape intitulée “A7” sortie en 2015.

Avant de faire son retour en fin de semaine pour une collaboration très prometteuse sur le prochain album de son compère Soprano sur le single événement “Planète Mars 2021” avec également Jul et Alonzo en featuring sur ce morceau en forme d’hymne de la ville phocéenne, SCH vient tout juste de réaliser une nouvelle performance. Alors que le volume deux de JVLIVS affiche actuellement plus de 190 000 ventes et se dirige vers la certification de double disque de platine en 6 mois d’exploitation, son projet “A7” continue d’être apprécié des auditeurs plus de 5 ans après sa parution.

« A7 » mixtape la plus vendue du rap français !

En effet, la mixtape du S vient de devenir officiellement la mixtape la plus vendue de l’histoire du rap français, le média Twitter Kultur vient de révéler l’information cette semaine. Le projet sorti le 13 novembre 2015 totalise désormais plus de 450 000 ventes, une performance inédite pour un rappeur français. Un chiffre atteint notamment grâce au succès des singles “A7”, “Champs-Elysées” ou encore “Fusil” que l’artiste a clippé avec pour chacun plus de 70 millions de vues sur Youtube.

Ce projet a permis de lancer la carrière de Julien Schwarzer de son vrai nom. D’après des nombreux auditeurs de rap français, ce projet est considéré comme le meilleur de la discographie de SCH et comme un classique du rap français de la dernière décennie.