6ix9ine : un mec tente de l’agresser sans sa sécurité, il se défend seul

Même s’il affiche fréquemment son train de vie de riche sur les réseaux, 6ix9ine aurait quelques difficultés pour payer son service de sécurité selon les récentes révélations de son ancien manager. Il se pavane donc désormais en public sans ses gardes de corps, ce qui a failli lui causer des ennuis récemment dans un magasin mais il s’en est bien sorti finalement.

Quand 6ix9ine se défend sans sécurité

Après sa remise en liberté l’année dernière, 6ix9ine a été contraint de s’entourer d’un important service de protection pour se défendre contre des éventuelles représailles de son ancien gang dont il a balancé des membres pour avoir une réduction de peine. Lors d’une interview Tekashi 69 avait déploré le fait que certains rappeurs comme XXXTentacion ou Pop Smoke n’ont pas assuré leur propre sécurité en ayant toujours un garde du corps avec eux, c’est pour cela qu’il est toujours bien entouré.

Mais suite aux révélations sur le fait qu’il ne paye plus sa sécurité, le rappeur aux cheveux multicolores a en effet été aperçu en public sans protection et s’est défendu tout seul. C’est dans un centre commercial que Tekashi s’est fait interpeller il y a quelques jours par un inconnu. La séquence a été entièrement filmée et devenue virale sur la toile. Sur les images ont peut découvrir que le ton est vite monté entre eux. Suivi de près par un homme, le rappeur a insulté cette personne à plusieurs reprises, la vidéo révèle également qu’un tas de vêtements d’un rayon de la boutique git au sol mais la séquence ne montre s’il y a eu une altercation physique ou non.

Dans ses propos, 6ix9ine affirme tout de même avoir blessé son interlocuteur ce qui laisse penser qu’une échauffourée a sans doute eu lieu mais il s’en est visiblement sorti tout seul de cette situation.

A lire aussi : Quand Benzema se confie sur sa relation avec Rihanna