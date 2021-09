Jul : la parodie géniale de Bande Organisée version paysanne

Bande Organisée en version paysanne, c’est à mourir de rire !

Bande Organisée de Jul est la musique la plus streamée de l’histoire en France et le tube de l’été de 2020. Le hit du rappeur Marseillais est toujours aussi populaire un an après sa sortie et continue d’inspirer les auditeurs pour des parodies souvent réussies du titre extrait de la compilation “13’Organisé” comme cette version du clip réalisé par le collectif de la ferme pédagogique municipale du Roy d’Espagne, à Marseille.

Une promotion originale pour cette ferme Marseillaise

Il y a quelque semaines le collectif de cette ferme pédagogique de la ville Phocéenne a eu l’idée très originale de faire un remix du célèbre tube de Jul dans une version paysanne. “La ferme pédagogique du Roy d’Espagne fait partie des sites de sensibilisation à la nature mis en place par la ville de Marseille dans le cadre d’une convention de délégation de service public.” explique la description de cette vidéo qui fait la promotion de ce lieu d’une façon originale. “La municipalité a ouvert sa première ferme pédagogique il y a plus de 30 ans. Parmi les divers outils de la sensibilisation et d’éducation à l’environnement développés par la ville de Marseille, les fermes pédagogiques constituent le moyen le plus concret, pour les citadins, de renouer le contact avec le monde rural.” peut-on lire dans la suite de la représentation.

Un clip vraiment génial

“Un an après l’originale on vous livre un remix de Bande organisée, version PAYSANNE. Honnêtement on pas trouvé mieux pour vous présenter notre projet à la ferme du Roy d’Espagne. Et puis ça nous tient à cœur de soutenir toutes les bandes qui s’organisent pour faire vivre la paysannerie et l’agriculture sur les terres marseillaises et au delà.” décrit la page Facebook de la ferme sur le choix de faire cette parodie géniale que devrait apprécier Jul.

Le titre Bande Organisée qui déjà eu le droit à sa version comptine il y a quelques temps est incontestablement le hit de l’année dernière et a tourné en boucle sur toutes les radios en France. Jul prépare d’ailleurs un second volet de sa chanson dont il a pour le moment préservé le secret sur cette suite attendue par les fans. Ce morceau a été le premier extrait de sa compilation “13’Organisé” paru au mois d’octobre dernier regroupant une cinquantaine de rappeurs Marseille avec des nombreux invités comme SCH, Kofs, Naps, Elams, Solda, Houari ou encore Soso Maness avec sa gimmick “Zumba Cafew“.