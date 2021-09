Sadek se lâche sur les rappeurs, c’est au tour de Sofiane !

Sans aucune retenue, Sadek est décidé à tout balancer sur ses confrères rappeurs, cette fois-ci c’est concernant Sofiane ! Dek-Sa s’exprime ouvertement depuis plusieurs jours sur ses réseaux, ce qui lui a causé quelques soucis avec des autres artistes de la scène urbaine comme Booba. Il n’a pas hésité à balancé ses vérités contre Leto et Niro plus récemment, il vient aussi de donner son avis sur Fianso.

Sadek donne son avis très sincère sur Sofiane

Après avoir fait sensation la semaine précédente pour son conflit calomnieux avec Booba, Sadek a encore frappé cette semaine en s’attaquant à Niro. Ce dernier est resté silencieux face aux révélations de l’artiste du 93 concernant une anecdote d’un incident lors d’une séance en studio d’enregistrement suite à une bagarre à 8 contre 1 ciblant Dek-Sa. Le rappeur de Blois préférant sans doute ne pas s’immiscer dans une embrouille se concentre sur la musique uniquement et n’a pas réagi.

Interpellé par les internautes pour donner son avis sur les rappeurs français, Sadek ne pratique pas la langue de bois et livre sincèrement son opinion. Dernièrement, c’est au sujet de Sofiane qu’il a été questionné sur Twitter afin de savoir ce qu’il pense de son compère qu’il avait invité sur son projet “Johnny de Janeiro” en 2018 pour le single “Encore”. Au contraire de Niro, Leto et Booba, il apprécie Fianso, “Fianso t’en pense quoi” a demandé un Twittos, “C’est le frero fort“ a-t-il répondu en ajoutant plusieurs émojis en forme de cœur pour lui apporter son soutien et donner une meilleure image des liens entre les rappeurs français qu’avec les clashs de ces derniers jours.