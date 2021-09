Laurent Billionaire violemment accusé d’arnaque par Sadek se défend

Toujours aussi énervé, Sadek a encore réussi à faire le buzz cette semaine entre son clash avec Booba, il n’oublie de balancer des accusations contre les influenceurs. Laurent Billionaire, le mari de Jazz de la JLC Family vient d’être ciblé par l’artiste du 93 qui l’accuse d’arnaquer les internautes, il a tout déballé en s’adressant directement au jeune homme, ce dernier a répliqué pour se défendre.

Laurent Billionaire doit rendre l’argent selon Sadek

Ce sont notamment les influenceurs français vivant à Dubai qui agace Sadek, depuis quelques jours, il est vacances dans la ville des Emirats Arabes Unis et pousse des nombreux coups de gueules contre eux. Après la proposition d’octogone avec Dylan Thiry avant de faire la paix, puis les échanges tendus avec Milla Jasmine, Laurent Billionaire vient de subir les foudres du rappeur français sur la toile. Johnny Niuuum dénonce notamment les méthodes utilisées par certains influenceurs dans le but de se faire de l’argent sur le dos des fans.

Le rappeur l’insulte sévèrement !

Suivi par plus de 2,6 millions d’abonnés sur Instagram, ce dernier a demandé à ses followers de rejoindre son groupe Telegram afin de remporter 100 euros par jour. “Je veux juste vous encu*er encore plus fort, franchement vous êtes vraiment des mégas pigeons. Le sheitan en personne celui-là désabonnez vous de ce schlag” a réagi Dek-Sa suite à cette annonce. “Venez voir comment ils vous enfilent arnaque sur arnaque. Jusqu’à combien tu vas les encu*er avec tes jolis yeux bleus par jour ? 100 euros par jour. Arrête de prendre les gens pour des cons Laurent, ça suffit.” a-t-il poursuivi.

“Va travailler pour de vrai. T’as une belle tête d’acteur po*** mais tu vas te calmer maintenant. Si t’es vraiment un chaud, donne 10 000 € par jour. Ca fait 700 € par semaine. Comment tu leur prends avec les abonnements ? Ca suffit frère même les jnouns, ils savent prier Dieu. Je te montre par A+B que ce que tu fais c’est des arnaques” a-t-il ajouté.

L’influenceur se justifie

Sadek a même lancé sur Twitter “#RendsLargentLaurent”, le hashtag s’est placé dans le Top des tendances en France. Face aux accusations, Laurent Billionaire est sorti du silence pour s’expliquer et adresse un message au rappeur. “Ton groupe on va voir il devient quoi dans 2 semaines. Allez avec plaisir, on laisse parler les rageurs. J’ai dit je ferais une pub par mois, pour justement reverser l’argent et si j’en fais plus dessus genre 2 par mois par exemple, je reverserais encore plus d’argent.” a-t-il répondu.

“Je suis transparent après ceux qui sont toujours là à critiquer beh faites mieux allez y on attend que ça, même quand on donne de l’argent vous essayez de trouver la petite bête ? C’est mieux de donner ou rien donner et l’ouvrir sur les réseaux ? Certains ont plus d’avenir du coup ils cherchent par tous les moyens de s’en créer un c’est ça qui est malheureux” a ajouté l’influenceur.