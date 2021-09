Booba démolit Maeva Ghennam sur son intervention esthétique intime

Booba est extrêmement choqué par la dernière vidéo de Maeva Ghennam ! Après s’être attaqué à l’influenceuse Jennyfer Chachat, le Boss Du Rap Game a dénoncé les récents propos de la candidate de télé-réalité des «Marseillais» qui font polémique depuis quelques jours concernant sa dernière intervention esthétique sur une partie intime de son corps avant de se comparer à une jeune fille de 12 ans, le rappeur français a réagi sur Twitter pour exprimer son dégout.

Booba outré par Maeva Ghennam

“Je dis beaucoup de grossièretés dans mes chansons, je suis pas le mieux placé pour parler mais eux là va falloir les arrêter à un moment donné. Ces gens sans talent payés à rien foutre qui croient qu’être fake et siliconné est un don. ÇA SUFFIT!!!!!!!! . Le vieux il est au max” a commenté Booba sur son compte Twitter. Un message accompagné de la dernière vidéo scandaleuse de Maeva Ghennamsur pour faire part de son indignation. “Mais ca va elle a shnek de 12 ans et les tongues à Kanye c’est carré” a-t-il ensuite ajouté sur le profil Instagram de La Piraterie pour se moquer d’elle avec une photo de son postérieur “complètement disproportionné” selon lui, sauf que le story a été supprimée du réseau social et qu’il s’est fait avertir pout sa publication. “On est dénoncé quand on dénonce” s’est-il agacé.

B2O sous le choc

Depuis jeudi dernier, le jeune femme suivi par des millions de followers sur les réseaux fait parler d’elle suite à sa vidéo dans laquelle elle se confie sur sa dernière intervention esthétique pour rajeunir son “entre-jambe” à l’aide d’un soin à la “radiofréquence et de la mésothérapie sans injection”. “J’en ai un beau, genre je n’ai pas les lèvres qui dépassent mais il faut l’entretenir. Mon docteur, c’est le meilleur pour ça (…) Du coup, c’est trop bien, genre là, c’est comme si j’avais 12 ans” déclare notamment Maeva Ghennam dans la séquence, ce qui a fait scandale sur la toile et a dégouté B2O.

Je dis beaucoup de grossiertés dans mes chansons je suis pas le mieux placé pour parler mais eux là va falloir les arrêter à un moment donné. Ces gens sans talent payés à rien foutre qui croient qu’être fake et siliconné est un don. ÇA SUFFIT!!!!!!!! 🤮 Le vieux il est au max 🤣 pic.twitter.com/OTU1t00RES — Booba (@booba) September 4, 2021

Mes enfants voici la réalité! C’est le disproportionneeyyyy!!!! Mais ça va elle a shnek de 12 ans et les tongues à Kanye c’est carré 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🏴‍☠️ pic.twitter.com/WNdaYRAFwD — Booba (@booba) September 5, 2021