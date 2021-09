Jul : la version PSG de Bande Organisée avec Messi, Neymar et Mbappé

Le titre Bande Organisée de Jul en version PSG qui ne va pas plaire aux Marseillais ! Après la version comptine pour les enfants, le remake des humoristes Suisses ou encore plus récemment la version paysanne pour la promotion d’une ferme, c’est une version Parisienne du célèbre tube de l’été de l’année dernière qui a été mis en ligne sur Youtube et le remix ne manque pas d’originalité.

Messi, Neymar et Mbappé réunis en Bande Organisée

Bande Organisée, c’est la chanson la plus streamée de l’histoire en France et le single de Jul tourné dans le stade vélodrome d’Olympique de Marseille ne cesse d’inspirer les parodies ou encore des remixes étonnants. Le morceau s’est offert une nouvelle parodie musicale originale version football en hommage au Paris Saint Germain avec sa nouvelle recrue, Lionel Messi et la vidéo vaut le détour.

C’est la MNM !

La parodie est réalisée par LionNoir, le Youtubeur français s’amuse à faire des montages vidéos de parodiques et du contenu de divertissement. Le vidéaste s’amuse a faire des parodies des morceaux de rap français comme avec les derniers hits de Soso Maness, Koba LaD, Hornet La Frappe, Naps, Ninho ou encore de Gradur. Le remix parodique de “Ne reviens pas” en compagnie d’Heuss L’Enfoiré dans une version “Coronavirus” a fait un véritable carton avec plus de 10 millions de vues sur Youtube.

Le titre Bande Organisée est incontestablement le hit de l’année 2020 et a tourné en boucle sur toutes les radios en France. Jul prépare d’ailleurs un second volet de sa chanson dont il a pour le moment préservé le secret sur cette suite attendue par les fans. Ce morceau a été le premier extrait de sa compilation “13’Organisé” paru au mois d’octobre dernier regroupant une cinquantaine de rappeurs Marseille avec des nombreux invités comme SCH, Kofs, Naps, Elams, Solda, Houari ou encore Soso Maness avec sa gimmick “Zumba Cafew“.