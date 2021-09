Booba insulté par Maeva Ghennam, il abandonne le clash

En plein scandale, Maeva Ghennam réplique aux attaques de Booba et le traite de grand père ! Face aux nombreuses critiques à son encontre sur sa dernière intervention de chirurgie esthétique l’influenceuse a décidé de se défendre contre les tacles de B2O sur les réseaux sociaux, le rappeur français lui a ensuite répondu en apaisant les tensions mais à certaines conditions qu’elle devra respecter.

Booba pique, Maeva Ghennam réplique !

En fin de semaine dernière, la jeune femme a choqué les internautes avec une vidéo dans laquelle elle confie avoir utilisé la mésothérapie sans injection et la radiofréquence dans le but de rajeunir ses parties intimes avant de comparer son entre-jambe à celui d’une enfant de 12 ans. Des propos déplacés qui ont révolté Booba, l’ancien membre du groupe a fait part de son indignation sur Twitter en relayant la vidéo de la déclaration de Maeva.

Elle veut arrêter d’écouter B2O mais n’y parvient pas

La candidate d’émissions de téléréalité a répondu au DUC ainsi qu’à Ahmed Sylla via son compte Snapchat. “Booba lui a chaque fois qu’il a une sauce, il rajoute sa sauce. Il a cru que s’était une bolognaise mais on en parle quand t’avais ton compte Insta que tu m’avais DM, liker mes photos. Tu repostes mes storys quand je chante tes musiques. Bon je vais pas clasher, tes sons parce j’avoue j’aime trop tes sons mais va te faire encu*er grand père.” a-t-elle tout d’abord réagi avant d’enchainer.

“Et stp Booba arrête de me clash. Parce que la vie de ma mère, t’es le seul qui arrive à finir tout le monde. C’est pour ça t’es le seul ça m’a fait quelque chose. Genre tout ceux qui m’ont clashé comme Ahmed Sylla et tout, je m’en bats mais pas toi wesh, t’es le roi du clash.” puis de conclure “En vrai hier j’ai dit à Akram on arrête d’écouter du Booba. Mais on y arrive pas MDR ça a duré même pas 24h hihi”.

Apprend leur plutôt à s’accepter !

Comme à son habitude, Booba n’est pas resté indifférent aux réponses de Maeva Ghennam et a décidé de lui adresser un message de paix sur le réseau social à l’oiseau bleu pour se réconcilier avec elle. Le DUC a relayé des captures d’écran des Snaps avec la légende, “Ok Maeva j’arrête et toi n’incite pas les jeunes filles à la chirurgie abusive. Apprend leur plutôt à s’accepter et que pour avoir un joli corps il faut faire du sport, s’entrainer, manger sainement etc… La chirurgie c’est vraiment quand t’as le c*l à Jennyfer Chat Chat“. La jeune femme qui tente de se sortir de cette polémique s’est aussi expliquée sur sa déclaration, “Je me suis très mal exprimée (…) je n’ai pas de filtre” mais n’a pas réagit au dernier tweet de B2O.