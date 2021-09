SCH a enflammé les toits de Marseille avec une performance époustouflante

La prestation épatante sur les toits de Marseille de SCH ! Le S a tout explosé cette année avec le second volet de son album “JVLIVS” et a récemment été mis à l’honneur lors d’un nouveau programme musical dans l’émission Du Son Sur Les Toits à l’occasion de la Carte Blanche au groupe IAM. En hommage à la ville phocéenne, l’artiste a livré une grosse performance à découvrir en vidéo.

SCH était à l’honneur au sommet de la ville phocéenne

Du Son sur les Toits, est une nouvelle émission de musique diffusée sur France 2. Le programme télévisé propose d’offrir carte blanche à un artiste ou à un groupe en lien avec sa ville. Pour la première diffusion ayant eu lieu à Marseille, le groupe IAM d’Akhenaton et Shurik’N a pu inviter des artistes afin de réaliser un live. Dans la liste des invités figure Kofs, Suzane, Tessae, LMK, Naps, Alonzo, Ora Ito ou encore SCH avec une interprétation très remarquée .

Le tournage de cet événement a eu lieu sur le toit du MAMO situé au Centre d’art de la Cité Radieuse de Marseille, l’un des plus beaux sommets de la ville, avec une vue panoramique. De quoi inspirer SCH pour assurer une prestation réussie. Le S a interprété le morceau “Marché Noir” extrait de son dernier projet en date “JVLIVS II” dont il a d’ailleurs confié souhaiter l’adapter au cinéma alors qu’il est devenu milliardaire en streams cet été en ayant atteint le milliard d’écoutes sur Spotify et que son projet A7 est devenu la mixtape la plus vendue de l’histoire du rap français.